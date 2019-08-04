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Kaz Dağları için büyük ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ yarın

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'ndaki altın madeni çalışmalarında katledilen on binlerce ağaç için duyarlı vatandaşlar büyük Su ve Vicdan Nöbeti'nde buluşacak. Pazartesi (yarın) gün boyu sürecek buluşma etkinliğine on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
12:32 -
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Kaz Dağları için büyük ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ yarın

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbetini yarın büyük buluşmaya sahne oluyor. 26 Temmuz'da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti yarın (Pazartesi) Kirazlı Balaban'da büyük buluşmasını gerçekleştirecek.

KALBİ BURADA ATAN HERKESİ

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada: “Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, Dünya mirası Kazdağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz” denildi.

Kirazlı – Balaban Çeşme Mevkii buluşmanın programı ise şu şekilde;

Saat:
11.00 – Toplantı
12.00 – Basın Açıklaması
13.00 – İşletmenin olduğu bölgeye hareket
15.30 – Nöbet alanında basın açıklaması

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