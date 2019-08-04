Kaz Dağları için büyük ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ yarın

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbetini yarın büyük buluşmaya sahne oluyor. 26 Temmuz'da başlayan Su ve Vicdan Nöbeti yarın (Pazartesi) Kirazlı Balaban'da büyük buluşmasını gerçekleştirecek.

KALBİ BURADA ATAN HERKESİ

Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada: “Tüm kentlilerimizi, kalbi burada bizlerle atan herkesi ve sesimizi dünyaya duyurmamıza aracılık eden tüm basın camiasını, Dünya mirası Kazdağlarımızın geleceğine sahip çıkmaya mücadelemize ses olmaya davet ediyoruz” denildi.

Kirazlı – Balaban Çeşme Mevkii buluşmanın programı ise şu şekilde;

Saat:

11.00 – Toplantı

12.00 – Basın Açıklaması

13.00 – İşletmenin olduğu bölgeye hareket

15.30 – Nöbet alanında basın açıklaması