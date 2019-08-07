Kazdağları davasında bilirkişi imzası şaibeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kazdağları'nda binlerce ağacın katledilmesine yol açan Kirazlı Altın Madeni ile ilgili hukuki süreçte, mahkemenin bilirkişi raporunu baz aldığını ancak sunulan bilirkişi raporunda yer alan imza konusunda şaibe bulunduğunu iddia etti.

3 AYRI RAPORDA, 2 FARKLI İMZA

Karaca Ankara'da yaptığı açıklamada, Kazdağları ile ilgili ‘ÇED olumlu' raporunun iptali için açılan davanın, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce 7 Şubat 2019 tarihinde reddedildiğini hatırlattı. Karaca, bu davada yer alan bilirkişi Prof. Turan Karadeniz'in imzalarının farklı olduğunu belirterek, imza örneklerini kamuoyuyla paylaştı. CHP'li Gülizar Biçer Karaca şunları kaydetti:

3 ÖNEMLİ DAVADA BİLİRKİŞİ

“Ret kararına dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dayanak gösterilmiştir. Raporu hazırlayan heyette yer alan ve imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz, daha önce de Çanakkale Karabiga'daki termik santral ve Artvin Cerattepe davasında bilirkişilik yapmıştır. Karadeniz'in hazırladığı diğer 2 bilirkişi raporundaki imzası aynı iken, Kazdağları raporundaki imzası farklıdır. İmza, Karadeniz tarafından atılmadıysa, hukuk ve mahkeme yanıltılmıştır.''