Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’e konuk oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Erken seçim olur veya olmaz. Biz erken seçim olacakmış gibi konuşmuyoruz. Erken seçimin olabilmesi için Erdoğan’ın karar vermesi lazım. O söylediği andan itibaren MHP’liler AKP’liler bir araya gelecekler erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir kararı biz de erken seçime gidelim diyebiliriz. İşin özünde yatan nokta, Erdoğan ve ekibi Türkiye’yi yönetemiyorlar. Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.

“ERDOĞAN’IN SAĞLIKLI BİR RUH HALİ YOK”

Bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Dolayısıyla yönetilemiyor. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir, “Madem siz istiyorsunuz, dediklerinizi kabul ediyorum erken seçim kararı alacağım” diyebilir İYİ Parti’ye.Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi sağlamak.Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. Erdoğan’ın sağlıklı bir ruh hali yok. Böyle bir ortamda ne zaman seçim olur bilmiyoruz. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz seçime onay veririz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Parlamenter sisteme dönmek gerek. Bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Bir anayasa değişikliği getireceğiz. Herkesin onay vereceği bir demokratik anayasa yaparız. Bu bizim için son derece önemlidir.Seçime giriyorum ve kazanıyorum. 1 gün sonra vali yazı yazıyor. Baştan gelseniz seçime giremezsin deseniz. HDP de başka birini aday gösterir.

“OYLARI YOK SAYMAKTIR”

Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D’si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirilmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki ‘madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin’ Bu doğru bir tavır tabii ki. Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor.

“BU PROVOKASYON”

Türkiye bir dönem gereksiz bir şekilde kutuplaştı. Başörtüsü olayı yine gündeme getirilmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz başörtü takıyor diye yolda yürürken yumruk atıyor. Bu provokasyon. Ben ve benim partim onların sorunlarına çözüm bulmak için onların hizmetindedir.