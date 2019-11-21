Kılıçdaroğlu: Liyakatı görünür kılmak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Devleti yönetmek dürüst siyasetçi açısından dünyanın en kolay işidir. Çünkü devlette herkesin görev tanımı yasalarla belirtilmiş durumda. Devleti yöneten kişi bürokrasi ve liyakata uygun görevini yaparsa sorun çıkmaz. Bizim hayatın her alanında liyakati görünür kılmak zorundayız.

TEKNOLOJİ LİSELERİ AÇILMALI

* Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ‘ara eleman’ neredeyse bulunamıyor. Teknoloji liseleri açılmalı. Teknoloji ve eğitim çok önemli. Eğitilen insan güler yüzlü olur, hizmeti sunarken de hak ederek size sundum diye düşünür. Müşteri ile hizmet arasındaki ilişkiyi eğitim pekiştirir. Bu da bizim açımızdan son derece değerlidir.

HERKES GÜZEL BİR KENTTE YAŞAMAK İSTER

* Geri dönüşüm konusu en önemli konulardan birisidir. Kullanılan suyun dokuz kez kullanılmasının önünün açılması hem çevre hem de ekonomi için önemlidir. Bütün dünya şimdi çevre üzerinde duruyor. Çevre konusunda duyarlı olanlara yatırım yapmaya başladılar. Araçlara bakacağız, araçlar temiz olacak. Kent estetiği dediğimiz bir kavram var. İnsanlar yaşadıkları şehri güzel görmek ister. Herkes daha güzel bir yerde, daha güzel bir kentte yaşamak ister. Trafikte pırıl pırıl araçlar görmek ister.

BİZİM GÖREVİMİZ SİZLERİ DİNLEMEK

* Denetim ceza vermek değildir. İnsanların yanlış yapmasının engellenmesidir. Sadece ben bilirim diye yola çıkarsanız başarı elde edemezsiniz. STK'lara herkes gönüllü katılıyor, daha iyi bir yapı oluşturmak istiyor. Siyaset kurumu STK'ların görüşlerine başvuracak. O nedenle var olan sorunlarını aktaracaksınız. Bizim görevimiz sizleri dinlemek, yaşadığınız sorunları çözmek. Bu çerçevede çözüm önerirseniz bizim içinde son derece önemli.