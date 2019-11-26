Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a yanıt: Varsa lafın gel karşıma, ordunla gel

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Bütün Türkiye’ye bir sözüm var; siyasetten özel bir beklentim yok. Tek amacım herkes huzur içinde yaşasın. Bu yüzden kimin sorunu varsa çözmek için hazırız.

17 YILDA HANGİ DERDİMİZİ ÇÖZDÜN?

* Herkesin aşı işi olsun. Kimin bir derdi varsa çözmek boynumun borcudur. Sorunlu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

* 17 yıldır görevini yapmayanlara yeter artık diyeceğiz. 17 yıldır buradasın hangi derdimizi çözdün diyeceğiz. Halkla, sivil toplumla beraber ülkeyi yönetmek istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

* Bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi’ni getirin yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki CHP, hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım. Haklıyız.

CHP SIRADAN BİR PARTİ DEĞİLDİR

* AK Parti’ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum; bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. dedikodu üzerinde siyaset yapmak da doğru bir şey değildir. Memleketin dünya kadar derdi var, o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyor. Çünkü önündeki en büyük engeli CHP olarak görüyor.

* Memleketin dünya kadar derdi var. Sen bu sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Sen kim oluyorsun da CHP’yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan parti değildir! Dünyanın en eski partilerindendir. Kuva-yı Milliye'nin partisidir.

YANDAŞLARIN VAR, ONLARI DA ALABİLİRSİN

* Kumpas kuracaksın, bir dünya laf edeceksin.Sana söyledim, varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var; A Haber, ATV.. Yalnız başıma çıkacağım. İstiyorsan bir sürü adam al yanına. Ordunla gel. Yandaşların var, onları da alabilirsin.

HALUK BİLGİNER GURURUMUZ OLDU Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer'i tebrik etti: Haluk Bilginer hepimizin onuru ve gururu oldu. Sinema ve tiyatromuzun en önemli aktörlerinden biri. Hepimizi gururlandırdı. Şahsiyet dizisiyle aldı bu ödülü. Bu dizinin yapımcılarına, oyuncularına, tüm kadrosuna yürekten teşekkür ediyoruz. Türkiye'yi uluslararası alanda daha iyi tanıttıkları için.

GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM, SEÇİMİ KAYBEDECEKSİN

* EYT’liler aramızda. Erdoğan diyor ki ‘Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı’. Hiç meraklanma Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum; seçimi zaten kaybedeceksin.

* Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına olay. Düne kadar bu lafı ağzına almazdı. O da görüyor ki gidecek. Bugünü bir kenara yazın ve her yerde anlatın; Kılıçdaroğlu EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini söyledi deyin.

AKŞAM PAZARINDA YİYECEK ARAYAN KADINLAR VAR

* Türkiye’yi kötüleyen en büyük insan sensin. Bunu bütün dünya gördükten sonra kime ne anlatacaksın?

* 21. yüzyıl Türkiye’sinden bahsediyoruz. Akşam pazarından yiyecek arayan kadınlar var. Eğitimle başlayacağız; kadına yönelik şiddete de hep birlikte karşı çıkacağız. Kadın, insanlığı yaşatan temel aktördür.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

* Öğretmenlik mesleği dünyanın her yerinde diğer mesleklere göre farklı bir yerdedir. Çünkü öğretmen kişileri eğitir, onlara dünyayı öğretir. Öğretmen bir toplumun ufkunu açan tek aktördür. Öğretmenlere her zaman saygı duymak zorundayız.

EN GARİBANLARI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER

* Bizde öğretmenler, Avrupa’da öğretmenlerin aldığı maaşın yüzde 30’lara varan oranda daha az maaş alıyor. Öğretmenlerin maaşı yaşanan enflasyonla da eriyor. Sadece geçim açısından değil, eşit işe eşit ücret diye evrensel bir kural vardır.

* Eşit iş yapılıyorsa onu farklı klasmanların içine sokmamamız gerekiyor. Bugün bakıyoruz bir kadrolu öğretmenler var bir de sözleşmeli öğretmenler var. İş güvenceleri yok, daha zor koşullarda çalışıyor daha düşük ücret alıyorlar. Bir de ücretli öğretmenler var. Bunlar en garibanları. Enflasyonla birlikte bu öğretmenlere verilen ücrette indirim yapıldı. Bir de KHK’lı öğretmenler var.

* Saray iktidarının ülkeyi getirdiği nokta bu. Bu öğretmenlerden hangisi ben ay başını rahat getiriyorum diyebilir? Bir de ataması yapılmayan öğretmenler var, sayıları her geçen yıl artıyor. Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenler de var.

ÖĞRETMENLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ

* 3600 ek gösterge verecek olanlar da bizleriz. Her 24 Kasım’da öğretmenlere birer aylık ikramiye vereceğiz. Sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye bir ayrım olmayacak. Herkes sadece öğretmen olacak.

TAŞIMALI EĞİTİME SON VERİLECEK

* Bütün öğretmenler atanacak. Taşımalı eğitime son verilecek. Öğretmen Türkiye coğrafyasına ne kadar çok dağılırsa aydınlanma da o kadar hızlı olur, taşımalı eğitim mi olur? Nerede öğrenci varsa orada öğretmen de olacak.

SEN BADEM UNUYLA BESLENİYORSUN Kemal Kılıçdaroğlu, 'Buğdayı görse tanımaz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: Tarım Şurası'nda çiftçinin adı yok! Toprağa galoşla basan, badem unuyla beslenen Saray; çiftçinin sorununu büyütmekten başka bir şey yapmıyor! Cumhurbaşkanı demiş ki, 'Kılıçdaroğlu buğdayı görse tanımaz.' Ben buğdayı çok iyi tanırım ama sen buğdayı tanımazsın. Sen badem unuyla besleniyorsun. Kendi toprağına galoşla basıyorsun. Badem unuyla beslenenler kalkıp buğdayla ilgili ahkam kesiyor. Ben buğdayı da bilirim çiftçiyi de bilirim. 2002'den bu yana 20 milyon dekar daha az buğday ekiliyor.

TARİHİN EN BÜYÜK İŞSİZLİK ORANINA İMZA ATTILAR

* İş aramak dahi suç sayılıyor. İşsizliğin sorunu beyefendiye göre işsizlerin ta kendisiymiş.17 yıldır memleketi yönetenler Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik oranına imza attılar. Tüm işsizlere sesleniyorum; bunlara oy verirsen iki elim iki yakandadır!

* Saray'da işsizlik diye bir şey yok. Hepsinin keyfi yerinde. Bakalım asgari ücrete ne kadar zam yapacaklar? En az yüzde 22.58 zam yapılmalı, artı refah payı olmalı. Çünkü enflasyon bu kadar.

* Vatandaş borç batağında. İcra daireleri dosyalarla dolu. Saray’da oturanlara seslenmek istiyorum. 673 lirayla bir gün geçin bakalım. 1000 liranın altında aylık alanlar… Bu aylığı alan yetim, dul mu var diyordun. SGK’nın internet sitesinde yazıyor. Ben mi doğruyu söylüyorum sen mi?