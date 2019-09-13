Kendini yakan vatandaşa yanık ünitesinde yer bulunamadı!

Emekli maaşına el konulduğu için 7 yıldır hukuk mücadelesi veren Recep Peker (59), Kızılay'da kendini yaktı. Hacettepe Üniversitesi'ne kaldıran Peker'e yanık ünitesinde yer bulanamadığı için acilde tedavisi yapılıyor. Bankaların emekli maaşlarını bloke etmesiyle ilgili 1.5 ay önce soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Verdiğimiz önerge dikkate alınsaydı bu üzücü olay yaşanmazdı” dedi.

YANIK ÜNİTESİNDE YER YOK

Hastanede tedavisi süren Peker'i önceki gün CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ziyaret etti. Emir, “İşsizim, açım adalet istiyorum' diyerek kendini yakan Recep Peker isimli vatandaşımızı tedavi görmekte olduğu Hacettepe Hastanesi'nde ziyaret ettik. Genel durumu iyi ancak yanık ünitesinde tedavisi şart. Şu ana kadar Ankara'da boş bir yatak bulunabilmiş değil” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise yaklaşık bir buçuk ay önce vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşımıştı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle önerge veren Bulut, emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağının yasalarla hüküm altına alındığını hatırlattı.



MAĞDURİYETLERİ GİDERİLSİN

Bulut, Bakan Selçuk'a “Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur? Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir? Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır?” sorularını yöneltti.

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‘ÖNERGEMİZ DİKKATE ALINMADI'

Bulut'un önergesine yasal süre içerisinde yanıt verilmedi. Recep Peker'in kendini yakarak intihar girişiminde bulunmasına değinen Bulut, “Verdiğimiz önerge dikkate alınsaydı bu üzücü olay yaşanmazdı. Emekli maaşları yasa gereği bloke edilemiyor, haciz konulamıyor. Ancak toplumun savunmasız kesimleri, yasaların kendilerine verdiği güvenceyi bile kullanamıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce maaşlarına bloke konulduğunu söyleyen birçok emekli vatandaşımız bana ulaştı. Ben de konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdım. Ancak yanıt alamadım. İçeriği ne olursa olsun, muhalefetten gelen her öneriyi reddeden AKP’nin bu tutumu, vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Sayıları 12 milyonu aşan emekli vatandaşlarımızın zaten düşük olan gelirleri, enflasyon karşısında hızla erirken, emeklilerimiz düştükleri ekonomik kriz karşısında büyük çaresizlik yaşıyor” dedi.