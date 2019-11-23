Kent Kurulu: Derhal İBB’ye devredilmeli

İstanbul'un en değerli arazilerinden birinde kurulu olan Beşiktaş'ta bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini yapılaşmaya açan imar planları mahkeme kararıyla iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı planlar, mahkeme tarafından kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı bulundu. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisiyle ilgili ilk günden beri hukuki mücadele veren ve süreci yakından takip eden CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu da mahkemenin aldığı karar sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Kurul, açıklamasında söz konusu arazinin halkın yararına olacak şekilde yeniden planlanması amacıyla planlama sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değil İBB tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“İSTANBUL’UN GÖBEĞİNE HANÇER…”

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, yeni imar planında AVM ve rezidans yapımına izin verildiğini belirterek, “Etiler semtindeki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu 32 bin metrekarelik arazi, 2012 yılında Çatalca'da polis lojmanı yapılmak üzere ayrılan bir arazi ile takas edilerek İBB'ye devredilmişti. Daha sonra bu arazi İBB iştiraki Kiptaş tarafından satın alındı. Ne ilginçtir ki arazi İBB'nin olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve yaptığı imar planı değişiklikleriyle 32 bin metrekarelik araziye, 2.5 emsal inşaat izni verdi. Böylece inşaat hakkı 100 bin metrekareye çıkarken, yükseklik serbest bırakıldı. Yeni imar planında araziye AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin çıkmıştı. Bakanlığın, İstanbul'un göbeğine bir hançer gibi saplanacak bu planına karşı CHP'li Meclis üyeleri ve meslek odaları dava açtı” hatırlatmasına yer verildi.

“İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KAMU YARARINA AYKIRI”

Dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarının da bu imar planı değişikliğinin kamu yararına ve çevre düzeni planlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Mahkemenin planı iptal etmesini önlemek için İstanbul'un deprem riski en düşük bölgelerinden biri olan Etiler'deki bu araziyi riskli alan ilan ettiler.Ancak tüm çabalarına rağmen yargı bu planı iptal etti” denildi.

İŞTE İPTAL KARARI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi tarafından alınan iptal kararını ise şöyle:

“…İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi, dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden…” dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir…” gerekçesi ile yargılama konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

“BAKANLIĞIN YENİ BİR MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDEN…”

Açıklamada, iptal kararı ile kente karşı işlenecek bir suçun önlendiğinin altı çizilerek, “Şimdi yapılması gereken burada kent haklarına, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine uygun yeni bir plandır. Uzun yıllardır ranta kurban edilmemesi için mücadele ettiğimiz Etiler Polis Okulu arazisinin planlama süreci derhal İBB'ye devredilmelidir. İBB'nin bu araziyle ilgili Bakanlığın yeni bir müdahalesine izin vermeden kent haklarına, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine uygun yeni bir çalışma başlatmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.