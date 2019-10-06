Kılıçdaroğlu: Damat güven vermiyor

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Enflasyonun yüzde 9 ilan edilmesi ancak parti devletinde olur. Vatandaş görüyor, nasıl olur da yüzde 9 olur. Cebinden çıkan paraya bakıyor aldığı ürüne bakıyor. Devlet benim istediğim gibi rakamlar üreteceksiniz diyor. Önümüzdeki aylarda asgari ücretten kesilen vergi dilim arttığı için daha da artacak. Asgari ücretli vergi verecek ve Saray’daki beylere kimse dokunamayacak. Hepsinin cebi dolar dolu, kavga rant üzerinden çıkıyor. Damada her türlü yetki verildi. Hanedan devletinin varlık nedeni de bu işte.

DAMAT GÜVEN VERMİYOR

Damat güven vermiyor. Söylediği rakamların hiç birisi tutmadı ama olsun, iki ay sonra yenisini açıklarım diyor. Dört gençten biri işsiz. Kişi başına milli gelir 9 bin 300 dolara düştü. Bütçe açığı 98 milyar değil 138 milyar olacak yani yeniden borçlanacağız. Enflasyon yüzde 8 olacak demişlerdi yüzde 12 olacak diyorlar. Ve diyarlar ki niçin bize güvenmiyorsunuz? Neyinize güveneceğiz

İNTİHAR EDEN Mİ DERSİNİZ VAR…

Ocaktan Ağustos’a kadar her gün ödediğimiz faiz 50 milyon dolar. Memleketi bu hale kim getirdi? Hangi gerekçeyle Borçlanma Genel Müdürlüğü’nü kurdunuz. 170 milyarı Londra’da bir avuç tefeciye gidiyor. Zarar ederse bizler ödeyeceğiz. Hasta garantisi veriyorlar dünyada hasta garantisi veren başka devlet yoktur. Geçmediğimiz köprüden vergi veriyoruz. Esnaf battı, çiftçi hayatından memnun değil, sanayici iflasla karşı karşıya. Kendisini yakan mı dersiniz, ihtihar eden mi dersiniz var. Hapise giren mi dersiniz var. Ama bu düzenden memnun olanlar var. Bunlar sürekli olarak yeni ihaleler alıyor ve bu ihaleler için kavga ediyorlar.

DAMAT YİNE BİR ŞEYLER SÖYLEMİŞ

1 milyar 670 milyonu götürüp 3 kişiyi kurtarıyorsunuz. İşçiden mi yanasınız yoksa 3 kişiden mi yanasınız. Damat yine bir şey söylemiş vergiyi tabana yayacağız diye. Vatandaş perişan zaten çeşit çeşit vergi ödüyor. Tavan? E tavanın vergi ödemesine gerek yok.

ERDOĞAN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİNİN BAŞKANI

Suriye’de savaşı bitirmek istiyorsan Şam Yönetimi ile konuşacaksın kardeşim. Erdoğan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor. Bakmayın öyle kızıp bağırdığına. Kocaeli’nde 9 yaşında bir Suriyeli çocuk intihar etti. Niye? Bu Dış politikayı Türkiye’nin başına saran kişi hiç düşünüyor mü? Gözlerini para bürümüş, insanı bir varlık olarak bile kabul etmiyorlar. Suriyelileri bizim başımıza bela edenlere kızacağız biz. Türkiye üzerinden niye silah gönderildi. Terörist seni mi dinleyecek.