CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu Abant’ta düzenlenen Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştur. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yaptığı konuşma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşması ile çakışınca yarıda kesmişti. Saat 14.00’da yeniden kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, ‘Konuşmamı malum zat da dinlesin diye yarı da kestim. Çünkü hak diyoruz, adalet diyoruz, kardeşlik diyoruz. Söylediklerimizi vatandaş da dinleyecek devletin en üst kademesi de’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

15 Temmuz darbe girişimin ardından 20 Temmuzda bir sivil darbe yapıldı. Bu darbeyle binlerce insanın işine Kanun Hükmünde Kararnamelerle son verildi. suçlu suçsuz ayrılmadı. O günün koşullarında normal karşılanabilirdi belki ama aradan yıllar geçti. İnsanlar seslerini duyurmak istiyor, düşüncelerini açıklamak istiyor, haksızlığa uğradıklarını söylemek istiyorlar ama buna izin verilmiyor. ‘KHK ile ihraç edildin sana devlette yer yok’ diyorlar. Niçin? Eğer haklıysa, suçsuzsa, hatta suçlamalardan beraat ettiyse.

Haklı ile haksızı ayırmamız lazım. Eğer haklıysa hakkında dava açılmamışsa beraat ediyorsa, hakkını teslim etmek gerekmez mi? Adalet bizim gibi düşünmeyenler için de gereklidir. Askeri öğrenciler hapiste.Öğrencinin ne günahı var?

Barış bildiri imzaladı diye üniversite hocalarını içeri at. Ayakkabı kutusunda rüşvet al.

Vatan toprağına galoşlu çizmeyle basmayız. Aşık Veysel’in dediği gibi kara toprağı sevdamız olarak kabul ederiz. Onlar vatandaşa hesap vermeyi asla kabul etmezler. kul hakkı yemeyi en büyük günah olarak kabul ederiz. Bizimle onlar arasında siyahla beyaz kadar fark vardır. Biz düşünen insana saygı duyarız. Onlar farklı düşündüler diye günlerce aylarca hapse atarlar. Bizde kibir yok, hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz.

Onlar doğal olarak demokrasiyi de içselleştirmiş değillerdir. Demokrasiyi iktidarı ele geçirme aracı olarak görürler. İktidarı ele geçirdikten sonra oradan ayrılmanın bütün yolları ararlar.

Suya parti rozeti takacaklar. Allah akıl fikir versin. İBB’yi cezalandıracağız diye. Suda ayrım olur mu? Bunlar bir de devleti yönetecekler. 63 yerde Kuran’da sudan bahsedilir. Hamidiye suyu içenler Hamidiye suyu içmeyenler. Kim yapıyor bunu? AKP’li yöneticiler. Böyle bir rezalet dünya siyaset tarihinde yoktur. İBB yeri geldiğinde senin soyduğun bütçenin açıklarını kapatacak güce sahiptir

(Tank Palet Fabrikası) Sattılar her şeyi bir şey kalmadı. Sıra ordunun tank palet fabrikasına geldi. Bir anlaşma imzaladılar. Tank palet fabrikasının arazisinden daha büyük araziyi BMC firmasına veriyorlar. Bu arada arsa yetmiyor. Teşvik lazım diyor bana. Büyük teşfikler veriliyor. Hiçbir firmaya verilmeyen desteklerin tamamı veriliyor. Buyur tankı üret diyorlar. Arsa 2200 dönüm. Teşvik var. Ne zaman teslim edilecek 2020’de. Hazır fabrikayı bana ver burada üreteyim diyor. 20 milyar dolarlık bir fabrika istiyor. Mühendisler hazır fabrika hazır ARGE hazır. Bu fabrika kendisine tahsis edilirse tank üreteceğini söylüyor. Bunu da verdin ama diyor para yok diyor. Nereden para gelecek? Katar emirinden para gelecek. Katar emiri bana ne vereceksin diyor. Şirket yönetiminde benim söz sahibi olmak gerek diyor. Bunlar da veriliyor. MSB orduya ait tank palet fabrikası için şöyle bir formül düşünüyorlar. khk ile burayı anonim şirketine dönüştürüyorlar. Özelleştirme kararı alıyorlar. Biz kıyameti koparıyoruz. Kendi askeri sırları başka bir ülkeye verilebilir mi?

Milliyetçilik kendi vatanına kendi ordusuna sahip çıkmaktır!’Bunu yapanların dini imanı yoktur. Memleket sevgisi yoktur. Özelleştirme kanunu der ki: Milletin bilmesi esastır. İyi ki CHP var. O gizli kararnameyi bulduk. Ortaya çıkardık.

Katar ordusuna bu fabrikayı tahsis ederken, neden milletten gizliyorsunuz? Kim size gizle dedi? Ben yeri geldi mi uçan kuşun kanadından haber alırım.