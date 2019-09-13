Kılıçdaroğlu: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP’li saldırıda 4 kişinin şehit olması, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”
DHA