Kılıçdaroğlu: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP’li saldırıda 4 kişinin şehit olması, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

DHA