Kılıçdaroğlu ile Şentop arasındaki görüşme sona erdi

TBMM Başkanı Şentop ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı gündeminin TBMM’nin 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinlikler olduğunu belirtti.

Şentop toplantı sonrasında “100. yıl ile ilgili düşündüklerimizi anlattım ve kendilerinin önerilerini aldım, konumuz buydu” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Sayın Başkan elbetteki 100. yıl dolayısıyla güzel bir çalışma başlatmış. Benim de düşüncelerimi sordu. Kendilerini bunları aktardım. 100. yıl dolayısıyla güzel çalışmalar olacak. Güzel bir çaba harcıyorlar, emek harcıyorlar. Sayın Başkan’nın aktardığı bilgiler dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.