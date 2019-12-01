Kılıçdaroğlu İstanbul’da ekonomi forumunda

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi dışında iktidar olup da varlığını sürdüren hiçbir parti yok. Siyasi Partiler Yasası kimden kaldı bize. Darbecilerden, biz buna darbe hukuku diyoruz. Bütün yasaların darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. AB standartlarında demokrasi için hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmalıyız.

Neden bizim insanlarımız 3. sınıf bir demokrasiye mahkum ediliyor. Demokrasiden yana bütün güçlerin bir araya gelip bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Neden siyasal iktidar inşaat sektörünü kutsadı. Siyaseti hangi sektör, kim finanse ediyor?

Toplum neden yolsuzluklara duyarsız. Devlet başkanının yolsuzluklardan pay alması bile makul karşılanmaya ve bu konuda yazılar yazılmaya başlandı. Tank palet fabrikası satıldı mı, hayır. Kiralandı mı hayır. 25 yıllığına bedava verildi. 5 kuruş alınmadı. Müslümanız diyenler var, kul hakkı nedir kardeşim. Siyasetçi hesap vermeye gerek bile duymuyor. Hukuki alt yapısı büyük ölçüde oluşturuldu.

İnşaatta rantı yaratan büyük ölçüde kayıt dışılıktır. Tapu kayıtlarının yüzde 90’ı doğruyu yansıtmıyor. Sistem zaten kayıt dışı üzerine inşa edilmiş.”