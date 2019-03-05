Kılıçdaroğlu: Mersin’de demokrasiye kumpas kuruldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in proje tanıtım toplantısı ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin'deydi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Başkan adayımızı dinledik. Her biri önemli projeler. Mersinlilere seslenmek istiyorum. Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok.

Başkanım anlattı yoksulluk önemli bir sorun. Bu konuda bütün CHP’li belediyelerimiz 2200 lira asgari ücret alıyor. Buradan Vahap Seçer’e de sesleniyorum, seçildiğinde sen de bu ücreti vereceksin. Biz CHP olarak taşeronların hakkı için mücadele ettik, kadro alınmasını sağladık. Türkiye’de binlerce kişi sokaktan geçiniyor. Türkiye tarihinde ilk defa bu konuda çalıştay düzenledik.

Vahap Beyin “Başkan seçildiğim andan itibaren bana oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğim” sözü çok önemli bu bizim felsefemiz.

Sayın başkan sadece yoksul mahalleler için sizden pozitif ayrımcılık istiyorum.

Ben yoksulluğa pahalılığa dikkat çektikçe birileri kalkıp Bay Kemal diyor. Bay Kemal ile onların arasında büyük fark var. Bay Kemal bu ülkenin onurunu namusunu korumak için herşeyi yapar. Bay Kemal uçan saraya binmez, askeri fabrikayı satmaz. Bay Kemal harama el sürmez.

Biz bu ülkeye birliği beraberliği getirmek istiyoruz.

Bakın Mersin’de demokrosiye kumpas kuruldu. Başka bir partinin adayına kumpas kuruldu. Aynı partiye Ankara’da da kumpas kurmak istediler. Biz 15 vekil vererek bu kumpası boşa çıkardık. Sevgili kardeşlerim kumpasa geçit vermeyeceksiniz.

Mersin bir üniversite kenti, sanayi kenti. Mersin entellektüel bir kent olmalı. Mersin’i önemli bir marka yapacaksak Mersin’i önemli bir kültür merkezi haline getirmek zorundayız. Gelecek mi elbette gelecek, nasıl gelecek Vahap Seçer bey ile gelecek.

VAHAP SEÇER PROJELERİNİ AÇIKLADI

Vahap Seçer’in konuşmasından satır başları şöyle;

Mersin çağdaş bir kenttir, Atatürkçü bir kenttir. Mersin bizden çok şey bekliyor.

Biz bu seçimi ilçelerde ve Mersin’de kazanacağız ama davul çaldırmayacağız. Ne zaman ki halkımız bize ‘helal olsun’ der, o zaman davul çaldıracağız.

Projelerimizde bize yol gösteren STK’larımız oldu, halkımız oldu. Mersin varsıllık içinde yoksulluk yaşayan bir kent. Bu bir kader değildir. Bir yerde yoksulluk varsa haksızlık, adaletsizlik vardır. Biz bütün bu olguları yıkmak istiyoruz.

Mersin’e yatırımcıların gelmesi için çalışmalar yürüteceğiz. İkinci kuracağımız masa esnaf masası. Esnaflarımız belediye ile iletişimde sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Biz hep söylüyoruz halkı yok sayarak siyaset olmaz.

120’den fazla proje hazırladık. Bu sınırlı sürede bir kısmını açıklayacağız.

Ekonomi içinde beni en çok heyecanlandıran proje ileri teknoloji kampüsü.

Bizim çocuklarımız süt içecek. Bunun için projeleri hayata geçireceğiz.

Kırsalda kalkınmayı önemseyeceğiz, kooperatifleşeceğiz.

Mersin önemli bir turizm merkezi. Yeterli yatırım ne yazık ki yok. Gelsin butik turizmciler burada otel açsın. Mersin’de hareketi biz sağlayacağız. Butik Turizm Kenti olacak Mersin.

Mahalle Mutfakları kuracağız. Biz yardımın desteğin insan onurunu kırmadan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mahallelerde kurulacak mutfaklarımızda insanlar bir lokantada yemek yer gibi yiyecekler.

İndirimli ulaşımı hayata geçireceğiz.

Mersin’de uygun fiyatlı su hizmeti vereceğiz

Evde bakımı hayata geçirecek, yurtlar, kreşler yapacağız. Mersin’in hala bir planı yok. Halk mağdur edildi, gelelim planları açık yapalım. Ben haram yemedim midem de ağrımıyor. Gelin bu kentin şehir plancıları, mimarları, mühendisleri bu planı birlikte yapalım.