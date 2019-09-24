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Kılıçdaroğlu: Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar ve ordudaki emir-komuta zincirini bozacak gelişmeler olduğunu öne sürdü. 15 Temmuz darbe girişimine yol açan FETÖ olayından ders alınmadığını, hataların “bilerek tekrarlandığını” öne süren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP hükümetine orduyu günlük siyasetin dışında tutma çağrısı yaptı.

09:20 -
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Kılıçdaroğlu: Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var!

Kemal Kılıçdaroğlu Murat Yetkin'in internet sitesi YetkinReport'ta yayımlanan açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var; hükümetin parti devleti kurma gayretinde sıranın ordunun partileştirilmesine mi geldiği endişesi var. Burada ordunun siyasi otoritenin emrinde olması gereğinden söz etmiyorum, demokrasilerde öyle olacak. Ben ordunun içine günlük sıcak siyasetin sokulmasından ve artık atama ve terfilerde de liyakat yerine parti tercihleri kullanılmasından söz ediyorum. Bu söylemlerden rahatsızlık duyuyorum

Siyasi yargının örneği Selahattin Demirtaş

Ben 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı mitinginde şunu söylemiştim: “Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz. Adliyeye sokarsak adaleti bulamayız. Kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz.” Camiye siyaset soktular, seçim sürecinde yaşadık. Adliyeye siyaset soktular. Partili avukatları yargıç ya da savcı olarak atadılar. O kadar ki yargıya doğrudan talimat verilir noktaya gelindi. Bunun en tipik örneği Selahattin Demirtaş'tır. Son Yüksek Askeri Şura kararlarından, emeklilik, atama ve terfilerden ve istifalardan görüyoruz ki, şimdi orduya da siyaseti sokmaya başladılar

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Son güncelleme: 09:34 24.09.2019
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