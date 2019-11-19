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Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ülke gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

13:46 -
Haberler Gündem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından önce bir gün arayla hayata veda eden Türk tiyatrosunun duayen isimleri Yıldız Kenter ve Jale Birsel’i anarak, başsağlığı diledi.

İstanbul’da iki genç kızın bir kadının saldırısına maruz kalması, olayın basında “Başörtülü kadınlara saldırı” şeklinde verilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

MORALİNİZİ BOZARSANIZ PROVOKATÖRLER AMACINA ULAŞIR

* Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. “Bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin” dedim. “Moralinizi bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz” dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu saldırı
Son güncelleme: 14:01 19.11.2019
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