Son dakika… Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı

Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu törende saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

Saldırıda bir kişi yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu’na yumruk attı. Kılıçdaroğlu’nun gözlüğü yüzünden düştü. Korumaların müdahalesi ile Kılıçdaroğlu alandan çıkarıldı ve öfkeli gruptan uzaklaştırılarak mahallede bulunan bir eve götürüldü.

Kılıçdaroğlu’nun tutulduğu eve daha sonradan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da girdiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtmak için uzun süre mücadele verdi.

Öte yandan saldırganlar Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evi de taş yağmuruna tuttu.

Uzun uğraşlarla evin önüne getirilen bir zırhı bir araçla CHP Lideri evden çıkarıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Ankara Valiliği de yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.