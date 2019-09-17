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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Kılıçdaroğlu burada ekonomik zorluklar, iç ve dış politikadaki sorunlarla hükümetin başa çıkamadığını söyleyerek, "Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir" açıklamasını yaptı.

22:58 -
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim mesajı!

Serinhisar Belediyesi’ne gelen Kılıçdaroğlu’na, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, ilçelerinin leblebi ve bıçak üretimi konusunda ön planda olduğunu, Türkiye’nin leblebi ihtiyacının yüzde 80’ini karşıladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise kendisine ikram edilen leblebilerden tattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Serinhisar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Borucu tarafından yapılan pala ve ilçede üretilen leblebilerden hediye edildi.

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ERKEN SEÇİM MESAJI

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Serinhisar İlçe Başkanlığı’nın açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin kritik süreçte olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. ‘Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum’ diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP’ye oy versinler. Biz Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıralım.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe başkanlığının yeni binasının açılış kurdelesini kesti. DHA

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Son güncelleme: 23:10 17.09.2019
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