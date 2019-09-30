Kızılay’ın ‘içi boşaltılıyor’ iddiası meclis gündeminde

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Türk Kızılay Derneği'nin, gayrı menkullerinin kurulacak şirkete devredilerek içinin boşaltılmak istendiği yönündeki iddiaları İçişleri bakanına sordu.

İKİ FABRİKA SATILACAK MI?

Ceylan, gayrimenkullerin şirketlere devredileceği iddialarI ile Kızılay'ın içinin boşaltmaya yönelik bir hazırlık yapıldığı yönündeki kaygılarının arttığını ifade ederek, “Örneğin Kızılay Maden Suyunu, 17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi ve kamu yararına kullanılması amacıyla Ulu Önder Atatürk Kızılay'a bağışlamıştı. İsim hakkı dışında Afyon ve Erzincan'da olmak üzere, yıllık 1 milyar 100milyon şişe üretim kapasitesine sahip iki fabrika var. Bunlar satılacak mı? Bunu merak

ediyoruz” dedi.

İŞTE CEYLAN'IN SORDUĞU O SORULAR

1. Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu tarafından, “Kızılay Yatırım Holding” çatısı altında 6 (altı) şirket kurulması yönünde bir karar alınmış mıdır? Şayet böyle bir karar alındı ise buna neden gerek duyulmuştur?

2. Kızılay Yatırım Holding ve bağlı 6 (altı) şirketin yönetimlerinin Kızılay Genel Kurulu'ndan ve Kızılay Yönetim Kurulu'ndan onay almadan istediği alım, satım işlemini yapabilme ve ticari faaliyetlerde bulunabilme yetkisi var mıdır?

3. Kurulan holding ve çatısı altındaki şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri kimlerden oluşmaktadır? Adı geçenler yönetim kurulu başkan ve üyeliği için huzur hakkı adı altında kaç Türk Lirası almaktadırlar?

4. Kızılay'ın bünyesinde olan fabrika ve gayrimenkullerin, Kızılay Yatırım Holding'e devredilmesi söz konusu mudur? Devir hangi hukuki dayanaklarla yapılmıştır?

5. 17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi ve kamu yararına kullanılması amacıyla Ulu Önder Atatürk tarafından Kızılay'a bağışlanan Kızılay Maden Suyunun, isim hakkı ve yıllık 1 milyar 100 milyon şişe üretim kapasitesine sahip Afyon ve Erzincan fabrikaları Kızılay Yatırım Holding çatısı altında bulunan altı şirketin herhangi birine devredilecek midir? Yoksa devir işlemi gerçekleşmiş midir?

6. Kızılay Derneği tarafından 1954 yılında kurulan Türk Kızılay Çadır Üretim Tesisleri bahse konu holdingin şirketlerinden birine aktarılmış mıdır?

7. Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan 23 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, 13 aşevi, 3 huzurevi, 8 öğrenci yurdu, 5 giyim yardım merkezi ve kimsesizler evinin Kızılay Yatırım Holding çatısı altında bulunan altı şirketten birine devri söz konusu mudur?

8. Türk Kızılay Derneği'ne destek olmak amacıyla bağış yapan kişilerden gelen mülklerin, Kızılay Yatırım Holding çatısı altında bulunan altı şirketin herhangi birine devredilmesi söz konusu mudur? Şayet böyle bir uygulama söz konusuysa, bağış yapanların ya da mirasçılarının mülkleri geri talep etme hakkının önü bu işlemle açılmış olur mu?

9. Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündeki Türk Kızılay Derneğinin, resmi logosunun kullanım hakkı, Kızılay Yatırım Holding çatısı altında bulunan altı şirketin herhangi birine ya da tamamına verilecek midir? Şayet bu yapılır ise Kızılay'ın logosunun bir ticari faaliyette kullanımından kaynaklı olarak yaşanabilecek hukuki sorunlar nelerdir?