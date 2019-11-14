Kızlar pansiyonuna ‘anonssuz denetim’ tartışması

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi’nde okul müdürü ve başka bir erkek öğretmenin, kız öğrencilerin kaldığı alana girerek denetim yaptığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“DERHAL GEREĞİ YAPILMALI”

Geçtiğimiz yıllarda dönemin okul müdürünce Atatürk’ün ölüm yıldönümünde müzik eşliğinde göbek atılmasıyla gündeme gelen okulda yine bir skandaldan söz edildiğini söyleyen Barut duruma tepki gösterdi.

“HİÇBİR UYARI YAPILMADAN…”

Barut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Skandalların eksik olmadığı okulda öğrencilerin kaldığı pansiyonun kızlara ait bölümüne okul müdürünün başka bir erkek öğretmenle birlikte, hem banyolara hem de odalara denetim için girdiği öğrenciler ve velileri tarafından iddia edilmektedir. Kız öğrencilerin mahrem alanı olan pansiyonun bölümlerine var olan anons sistemiyle herhangi bir duyuru yapılmadan ve bir kadın personel olmadan girilmesinin yarattığı huzursuzluk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir müfettiş ile açığa çıkarılmalı ve gereği yapılmalıdır.”