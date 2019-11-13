Koca’nın kurduğu hastanenin kiraladığı binadaki kaç kat yıkılamıyor

Esenler Belediyesi, Medipol Üniversitesi’nin kiraladığı kaçak kat hakkında yıkım kararı verdi ancak yıkım yapılmadı. Mülk sahibine verilen para cezası da mahkeme tarafından iptal edildi. Esenler Kaymakamlığı da belediye yetkilileri hakkında soruşturma yapılmasına bile izin vermedi.

PARA CEZASI KESİLDİ AMA…

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak‘ın haberine göre süreç şöyle gelişti: Esenler Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Kemal Şahin, 5 Ağustos 2018'de ilçe belediyeye başvurdu. Şahin, binaya çelik konstrüksiyon imalatı yapılarak kaçak kat oluşturulduğuna dikkat çekti ve bilgi istedi. Belediye, kaçak kat hakkında 25 Haziran 2018'de yapı tatil tutanağı tutulduğunu, binanın mühürlendiğini ifade ederek yasal işlemlerin sürdüğünü anlattı. Tutanakta bina üzerine imara aykırı çelik konstrüksiyon malzeme kullanarak 16 metreye 40 metre büyüklüğünde yüksek çatı yapıldığı tespit edildi. Daha sonra ilçe belediyesi kaçak kat hakkında 5 Temmuz 2018 tarihinde mülk sahibine 69 bin 738 lira da para cezası kesti.

MAHKEMEDEN ‘İPTAL’ KARARI

Mülk sahibi, para cezasını yargıya taşıdı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne ilçe belediyesi aleyhine dava açan mülk sahipleri, binayı 2013'te Medipol Üniversitesi'ne kiraladığını, kaçak katı da kendisinin yapmadığını belirtti. Mahkeme kararında binanın 7 Ağustos 2013'te kira sözleşmesi ile Medipol Üniversitesi'ne kiralandığına dikkat çekerek yapı tatil tutanağının 26 Haziran 2018'de tutulduğunu anımsattı. Para cezasının kime kesildiğinin belli olmadığına dikkat çeken mahkeme, mülk sahiplerine kesilen para cezasının açık, kesin ve anlaşılır olması gerektiğinin altını çizerek cezayı iptal etti.

ZABITANIN TAM KARŞISINDA

Kemal Şahin, Esenler Belediyesi yetkilileri hakkında kaçak kata ilişkin cezai işlem yapmayarak görevi ihmal ettikleri iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Esenler Kaymakamlığı, yetkililer hakkında soruşturma izni vermedi. Hayat Hastanesi tabelasının bulunduğu bina şu anda boş durumda. İlçe belediye kaçak kat hakkında yıkım kararı da verdi.

Şahin, “Bu kaçak kat Esenler Merkez Cami ve Esenler Belediyesi Zabıta Kontrol Merkezi'nin tam karşısında bulunmasına rağmen aylardır işlem yapılmıyor. Neden yıkılamıyor” diye sordu.

BELEDİYE: MUHATABIM KİRACI DEĞİL, MÜLK SAHİBİ

Esenler Belediyesi, binaya ruhsat verilip verilmediğine ilişkin sorumuza, “Esenler Belediyesi bu binaya ruhsat verdiğinde kaçak kat yoktu. Kaçak kat sonradan yapılmış ve hemen gerekli yasal işlemlere başlanmıştır” ifadelerini kullandı. Mahkeme kararının ardından para cezasını neden Medipol Üniversitesi'ne kesmediğine ilişkin sorumuza ise belediye, “3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereğince para cezası yapı sahibine kesilmiştir. Kanun gereği belediyenin muhatabı kiracı değil, yapı sahibi” yanıtını verdi. Belediye, yıkım ihalesinin de yapıldığını ifade ederek firmanın önümüzdeki hafta belediyeye gelip bir sözleşme yapması gerektiğini söyledi. Medipol Üniversitesi sorularımıza yanıt vermedi.