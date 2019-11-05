Koltuk gidince AKP’li başkandan zehir zemberek sözler

AKP Elazığ İl Başkanlığı 7. Olağan kongresi öncesi Elazığ'da ilçe başkanlarının istifasını istedi. İstifa ettirilen ilçelerden biri olan Keban ilçe başkanı Yusuf Demir, istifasının istenme gerekçesinin Keban bağımsız belediye başkanı Fethiye Atlı'ya birlikte hareket ettiğinden kaynaklı olduğunu iddia etti. Yusuf Demir, istifa sonrası sert açıklamalarda bulundu.

“BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANIYLA HAREKET EDİYORSUNUZ İSTİFANIZ İSTENİYOR”

Göreve getirildiği günden itibaren Keban halkı ve Ak Parti için mücadele verdiğini belirten eski ilçe başkanı Yusuf Demir, “Sayın belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla muhtarlarımızla siyasi parti başkanlarımızla çalışmalar yapıyorduk, ilçemizin kalkınması için bakanlarımızla görüşmeler yapıyorduk. Biz sadece Kebanlılar için çalıştık bugün yine olsa gene elimden fazlasını yaparım ama benim yapmış olduğum bu çalışmalarda rahatsızlık duydular neden bizim haberimiz olmadan çalışıyorsun diyerek istifamı istediler. İl yönetiminin bana söyledikleri aynen şu; bağımsız belediye başkanıyla hareket ediyorsunuz ona destek verdiğiniz izlenimine varıldığı için istifanız isteniyor denildi” diye konuştu.

“HERKES AK PARTİ'Yİ ÖLDÜRMEK İÇİN MÜCADELE VERİYOR”

Kendisinin birçok kez AKP Genel Merkezine şikayet edildiğini söyleyen Demir, “Defalarca beni bağımsız belediye başkanıyla beraber hareket ediyorlar diye genel merkeze şikayet ettiler keşke burada olan olayları reisimiz duysa. Reisin sırtına binmiş onun sırtından geçinen bir sürü boş beleş asalak insan var. Arkalarına fotoğrafçı takarak ilçeye gelen ve iş yapıyor izlenimi verenler aslında hiçbir iş yapmıyor. Yazıklar olsun bunlara herkes AK Parti'yi öldürmek için mücadele veriyor keşke reis Anadolu'ya gelse bu vatandaşları bir dinlese. Benim görev verdiğim insanlar Anadolu'da ne filmler çeviriyorlar bir görse” ifadelerini kullandı.

AKP'li ilçe başkanının istifası sonrasında tepki göstermek amacıyla 50 AKP'li üyenin de istifa ettiği öğrenildi.