Komisyonda tartışma: Büyükelçi ev pazarlıyor

Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde aralarında Egemen Bağış'ın da bulunduğu dışarıdan ataman 24 Büyükelçi tartışma konusu oldu.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu da AKP eski Milletvekili ve Pekin Büyükelçisi Emin Önen'in, Çin'deki bir Türk şirketinde Genel Müdürlük yaptığını, bu ülkede kendisine ait bir ithalat ve ihracat danışmanlık şirketi kurduğunu belirterek, “Türkiye'de de bir şirketi var, bu şirket Çinlilere Türkiye'de ev pazarlıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, her dönem dışarıdan Büyükelçi atandığını, 246 Büyükelçilik arasında 24 atamanın normal olduğunu savunurken, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de, “Sahada ve masada güçlü diplomasiyi sağlamak, Dışişleri Bakanlığını partizanlarla doldurarak, dışarıdan kariyer dışı büyükelçiler atayarak mümkün değildir” dedi.

NEO-MONŞERLER GELDİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise “Siyasetten dökülen ne kadar insan varsa oraya buraya elçi diye atanıyor. Egemen Bağış da, herkesin gözünün içine sokula sokula Prag Büyükelçiliğine atandı. Bunların dehşetengiz dış politika yetenekleri mi var?” diye sordu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kamil Ertozan da, “Monşer diye hitap ettiklerinizin yerine, nereden kopup geldikleri meçhul neo-monşerleri doldurdunuz. En başarılı büyükelçilerimiz diye neo-monşerleri tanımladınız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir Dışişleri Bakanının telaffuz etmediği cümlelerle kendi kadrolarınızı aşağıladınız” diyerek, Bakan Çavuşoğlu'nu eleştirdi.