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Köprüdeki görüntünün sırrı çözüldü

Deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de çekilen ve 'köprüde hasar oluştu' denilerek sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın sırrı ortaya çıktı. İstanbul Valiliğin'den Sözcü'ye yapılan açıklamada "Köprü’de halat koptu iddiası doğru olmadığı söz konusu fotoğrafın köprünün altında bakım onarım platformuna ait olduğu dile getirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada da en büyüğü 4.4 büyüklüğünde 29 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı kaydedildi

15:46 -
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İstanbul Valiliğin’den Sözcü’ye yapılan açıklamada “Köprü'de halat koptu iddiası doğru değil. Köprünün altında bakım onarım platformu var. Görüntüye bahse konu durum oradan kaynaklanıyor. Hiçbir sorun yok.” denildi. AFAD’dan yapılan açıklamada da en büyüğü 4.4 büyüklüğünde 29 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı kaydedildi

Platformun yakından görüntüsü…

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da, “Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli.” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme: 16:24 26.09.2019
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