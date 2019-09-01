Son dakika.. Kuran kursunda 6 çocuğa tecavüz iddiası!

Ümraniye'deki Fıkıh-Der'e ait yatılı kurstaki 6 öğrenci şikâyetçi oldu.

Mağdur çocukların savcılığa gidip şikâyette bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 3 sanık tutuklandı.

6 öğrenci şikâyetçi olurken 20'yi aşkın mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; Ümraniye'de Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, kurs sorumlusu Ömer I. ve eğitmenler Hacı Serkan B. ile Tarık B.'nin kursta yatılı olarak kalan çok sayıda öğrenciye cinsel istismarda bulundukları ortaya çıktı.

Mağdur çocukların polise giderek şikâyette bulunmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 3 sanık tutuklanırken, sanık Tarık Bektaş'ın Sancaktepe'de bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda ücretli öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

6 öğrenci şikâyetçi olurken 20'yi aşkın mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi. Kuran kursunda yaşanan skandal, kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö. isimli çocuğun ocak ayında yaşadıklarını polise giderek anlatmasıyla ortaya çıktı. H.R.Ö. ifadesinde Ömer I., Hacı Serkan B. ve Tarık B.'nin kursta kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduklarını ayrıca şiddet uyguladıklarını belirtti.

H.R.Ö'nün verdiği ifadenin ardında başlatılan soruşturma kapsamında 6 öğrenci de polise giderek şikâyette bulundu. İddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

DEHŞETİ ANLATTI

H.R.Ö. isimli çocuk Savcılılık ifadesinde yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: “2014 ve 2016 yılında kursta yatılı olarak kalmaktaydım. Ömer I. cinsel bölgesine yakın alanlara bana masaj yaptırdı. Cinsel organını tutturdu.

En sonunda ise Ömer I. bana cinsel ilişki teklifinde bulundu. Teklifi kabul etmedim. Ancak bana ödev verdi. Mescit kapısını kilitleyip beni yalnız başıma aç bıraktı. Bu nedenle teklifini kabul ettim.

Defalarca kez bana tecavüz etti. Diğer hocalarla da cinsel ilişkiye zorladı” dedi. Mağdur Y.İ.A. ise ifadesinde Ömer I'nın kendisini odasına çağırdığını ve cinsel bölgesine dokundurduğunu bu temasların başka boyutlara geçtiğini aktardı. Mağdur çocuk beyanında Ömer I. ile beraber Hacı Serkan B'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerden Ömer I'nın Ümraniye'de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde başlangıçtan itibaren izinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren erkek çocuklara yönelik yatılı Kuran kursunun yöneticisi ve sorumlusu olduğu, diğer şüpheliler Hacı Serkan B. ve Tarık B'nin söz konusu kayıtsız kursta öğretici olarak çalıştıkları, her üç şüphelinin de kursta yatılı olarak kalan çocuklar üzerinde yönetici, eğitmen sıfatı ile bakım ve gözetim yükümlülüklerinin bulunduğu zira kursun bu kişilerin planlama talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

İddianamede 6 çocuğa yönelik “Cinsel saldırı” suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ömer I.’nın 145 yıla kadar hapsi istendi. Kursta eğitici olan şüpheli Hacı Serkan B.’nin mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.'ye yönelik olarak “zincirleme cinsel saldırı” suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi. H.R.Ö.'ye yönelik olarak “zincirleme nitelikte cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edilen Tarık B.’nin ise 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Çıkarıldıkları ilk duruşmada iddiaları reddeden 3 şüpheli tutuklandı.