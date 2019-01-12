Kütahya’da fabrika, Gümüşhane’de maden işçileri eylemde

Kütahya’da işten çıkartılan yaklaşık 900 işçi, 3 aylık maaş alamadıkları iddiasıyla protesto eylemi gerçekleştirdi. Gümüşhane'de özel maden şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını için Fatih Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Kütahya'da merkeze bağlı Gümüş köyde bulunan bir fabrikada, işten çıkartılan yaklaşık 900 işçi, 3 aylık maaş alamadıkları iddiasıyla protesto eylemi gerçekleştirdi. Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen eyleme CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve siyasi partilerin il başkanları da destek verdi. Ellerindeki dövizlerle slogan atan işçiler, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.

İşçiler, fabrikada şu anda sadece 30 işçinin kaldığını ve iş yerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ettiler.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Ahmet Dal, “Çalıştığımız fabrikada hiç bir sebep gösterilmeden, haksız yere ve zorla bir takım kağıtlar imzalatılarak yaklaşık 900 işçi arkadaşımın işine son verildi. İşçi arkadaşlarımız aylardır evlerine ekmek götürememektedir. Her bir arkadaşımızın fabrikadan 3’er aylık maaş alacakları vardır. Bizler gerek alacaklarımız gerekse fabrikayla ilgili hiç bir muhatap bulamamaktayız. Yetkililerin bizlerin mağruriyetini bir an önce gidermesini istiyoruz” dedi.

Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Kış günü yüzlerce işçi bir anda işsiz kaldı. Üstelik 3 aydır da alacakları var. Bu mağruriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. İşçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eylemi olaysız sona erdi.

Gümüşhane’de de maden işçileri eylemde

Merkeze bağlı Karamustafa köyünde özel bakır madeni şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ve tazminatsız işten çıkarılmak istendiklerini öne sürerek Fatih Parkı’nda toplandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Grup, parkta basın açıklamasında bulundu.

Maden şirketi çalışanı Ernail Karson, paralarını alamadıklarını belirterek, “Bizlere ücretsiz izin talebinde bulundular. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Ücretsiz izni kabul etmediğimiz için de bizlere işten çıkış vermek için kâğıt gönderdiler. Kâğıtta sadece ücretsiz izni kabul edip etmediğimiz soruluyor. Bizlere çıkış vermek istiyorlar ama herhangi bir haktan yararlanamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz; geçim sıkıntısı yaşıyoruz, kredi kart borçlarımız var, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Herhangi bir yetkilinin ilgilendiği de yok” dedi.

İşçilerden Şevki Akıntürk de “Benden önceki dönem de bu sıkıntıları insanlar çekmiş. Bizlere herhangi bir resmi açıklama yapmıyorlar. Bizi kurumun önüne çağırıyorlar. Bizi soğukta bekletip, elimize bir kâğıt verip, ‘Bunu imzalayın’ diyorlar. Yasal sürecin hepimiz farkındayız. Çalışırken bize faydanız olmadı, bari batıyorken bir faydanız olsun. Bu insanlar işsizlik maaşından yararlansın. Bizlere tazminat da vermek istemiyorlar” diye konuştu.