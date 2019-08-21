Kuvvetli yağış Kocaeli’yi vurdu İstanbul’a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası başta olmak üzere Karadeniz’in batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyaran Meteoroloji’nin açıklamasının ardından Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan ve tüm kentte etkili olan sağanak yağış sonrasında yol, iş yeri ve evlerde su baskınları yaşandı. Tüm ilçelerde etkili olan yağış, hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Yaşanan yağış sonrasında İzmit ilçesinde bazı yollarda su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları nedeni ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da özellikle Anadolu yakasında etkisini artıran etkili yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede “yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteorolojinin resmi internet sitesinde yer alan uyarılar bölümünde ise “Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi