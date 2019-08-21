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Kuvvetli yağış Kocaeli’yi vurdu İstanbul’a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için kuvvetli yağış,sel ve su baskını uyarısında bulunmuştu. Uyarının hemen ardından başlayan yağış Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini gösterdi. Kocaeli'de su baskınları yaşanırken İstanbul'da da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloj'nin verilerine göre akşam saat 18.00 kadar etkili olacak yağışın bazı bölgelerde metrekarede 75 kilograma kadar olması bekleniyor.

11:29 -
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Kuvvetli yağış Kocaeli’yi vurdu İstanbul’a ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası başta olmak üzere Karadeniz’in batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Vatandaşları ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyaran Meteoroloji’nin açıklamasının ardından Batı Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan ve tüm kentte etkili olan sağanak yağış sonrasında yol, iş yeri ve evlerde su baskınları yaşandı. Tüm ilçelerde etkili olan yağış, hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Yaşanan yağış sonrasında İzmit ilçesinde bazı yollarda su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları nedeni ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli’de etkili olan yağış nedeniyle yollarda çökme meydana geldi. Foto: DHA

İstanbul’da özellikle Anadolu yakasında etkisini artıran etkili yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede “yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kocaeli’de yolları su bastı ulaşımda aksamalar yaşandı. Foto: DHA

Meteorolojinin resmi internet sitesinde yer alan uyarılar bölümünde ise “Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi

Su baskınları yaşanan Kocaeli’de araçlar yağmur suları içerisinde ilerlemekte güçlük çekti. Foto: DHA

Son güncelleme: android-time 11:39 21.08.2019
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