Levent İETT Garajı tartışmalar arasında ‘park’ oldu

İBB Meclisi'nin Ekim ayı ilk oturumunda AKP'li meclis üyeleri, meclisin çalışma sistematiğine aykırı şekilde “ek gündem teklifi” vererek İBB'nin iştiraki İmar A.Ş'ye ait Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş'taki boş durumdaki bazı parsellerin acil toplanma alanı olarak da kullanılabilmesi için gerekli imar planlarının değiştirilerek park alanına dönüştürülmesini talep etmişti.

ARAZİ DUBAİ EMİRİ’NE SATILMIŞTI

Talepte yer alan ve görüşülmek üzere komisyona sevk edilen parseller arasında 46 bin 241 metrekare büyüklüğündeki Levent İETT Garajı arazisi de bulunuyordu. Arazi İBB AKP yönetimindeyken “ticaret ve turizm” alanı ilan edilerek 300 metrelik “Dubai Kuleleri” dikilmek üzere imar düzenlemesi yapılmıştı. Arazi, ihale ile Dubai Emiri Şeyh El Maktum’un şirketine 705 milyon dolara satılmıştı.

DUBAİ ŞEYHİ ALMAKTAN VAZGEÇTİ

İmar planlarına karşı meslek odaları tarafından açılan davada iptal kararı çıkınca Dubai şeyhi araziyi almaktan vazgeçmişti. Daha sonra arazi için yeniden plan yapılmış ve CHP grubu o plana karşı iptal davası açmıştı. Bu dava hala sürüyor.

JET HIZI İLE GÜNDEME ALINDI

İstanbul'un gündemini uzun süre meşgul eden İETT Garajı arazisi gündeme yine bir tartışma ile geldi. AKP'li meclis üyelerinin ilk oturumdaki “park yapılsın” talebi, ikinci oturumda jet hızı ile gündeme alındı. Şişli'deki İETT Garajı arazisi ile birlikte Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan, Beşiktaş'taki 14 parsel park alanı olarak düzenlendi. Kararın oylanması öncesinde CHP ve AKP grubu arasında tartışma çıktı.

“AKP SAMİMİ DEĞİL”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “CHP yeşil alana karşıymış” gibi bir algı yaratılmak istendiğini belirterek, “Levent'teki İETT arazisini 3 emsal ile turizm ve ticarete açan biz değiliz AKP. Ret veren CHP. Şimdi ne değişti de AKP birden oranın yeşil alan olmasına karar verdi? 3-5 yıl önce Dubai şeyhine satmak için uğraşan AKP burayı neden yeşil alan olarak kullanmak istiyor? Çünkü 23 Haziran'da iktidar değişti. AKP, meclisteki çoğunluğunu kullanarak kendini başkanlığın yerine koymaya çalışıyor. Buralar yeşil alan olarak kullanılabilir hiç sorun yok. Ama idarenin başka tasarruf hakları da olabilir. Üniversite, kreş, yurt, sosyal konut, cami, hastane olarak kullanılabilecek yerler vardır.AKP samimi olarak buraların yeşil alan olmasını istemiyor. İsteseydi 4 – 5 sene önce buraları 3 emsalle imara açmaz, satmak için bu kadar mücadele etmezdi” diye konuştu.

“SİYASİ AMAÇLI BİR HAMLE”

Balyalı, bu duurmun siyasi amaçlı bir hamle olduğunu belirterek, “Sadece Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra buralarda yetkisini kullanmasın diye siyasi amaçlı bir hamle yapılıyor. Biz bunun için ret veriyoruz. Usule uygun olarak getirin hepsine evet diyeceğiz” sözleri ile tepkisini gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da meclisin üstünde hiçbir merci bulunmadığını belirterek, “AKP grubunun teklifi ile İstanbul'a 300 bin metrekare park alanı kazandırılmıştır” dedi.

TEAMÜLLERE AYKIRI

CHP'li İBB Meclis Üyesi Sedat Özkan da konunun İBB teamüllerine aykırı şekilde gündeme getirilmesine tepki göstererek, “Planlama tekniğine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hareket edilmesi için talebin önce Planlama Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerek. Yasaya uygun hareket edelim. İBB'de yönetim değiştiği için çalışma sistemini bu şekilde zedelemeyelim, siyasete malzeme yapmadan bilimsel bir planlama çalışması yapalım” diye konuştu.

“HUKUK YOLU AÇIK”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da “Önemli akslar üzerinde yer alan parselleri park alanına almak için hangi müdürlükten ne görüşü alacağız? Karar Planlama Müdürlüğü'ne gidip tekrar gelecek zaten. Hukuk yolu açık. İBB Başkanı karar önüne geldiğinde veto edebilir” açıklamasında bulundu.