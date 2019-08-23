LGS’ye girecek öğrenci sayısı yüzde 54 artacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrenci sayısının yüzde 54 artacağını belirtti.Özel, “Sayı çok fazla. Öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacak” dedi. Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle alınacak önlemleri sordu. Özel şunları söyledi: “2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin bu yıl 8. sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre yüzde 54'lük bir artış söz konusu. Okulların kontenjanlarında artış yapılması gerekiyor. MEB bu konuda önlem almalı.