LÖSANTE’ye ruhsat önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün LÖSEV’in kurduğu hastane LÖSANTE’ye tam ruhsat verilmemesiyle ilgili Meclis’e verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda LÖSEV’in 4 milyon vatandaşın emeğiyle kurduğu LÖSANTE’ye tam ruhsat verilmemesi ve hastanenin çürümeye terk edilmesi ile ilgili araştırma önergesi verdi. AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedilen önergeyle ilgili olarak Bingöl’ün Meclis’te yaptığı konuşma özetle şöyle:

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

“Hastanenin özelliği tüm tıbbi araçların tamamının en yeni teknolojiye haiz olmalarıdır. LÖSEV, LÖSANTE’nin iskan ve ruhsatını da almıştır. Sizinle paylaşacağım sorun, sizin de bildiğiniz gibi hastaneye ruhsat verilmemesi sorunudur.

Hastane tam teşekküllü olmasına rağmen 400 yatağın sadece 75’ine ruhsatlandırma yapılmış, geri kalan 325 yatak ise lösemili çocukların hizmetine sunulamamıştır. Sorun bununla da sınırlı değildir. Yoğun bakımlardaki yatak açığı herkesçe bilinen bir gerçek. LÖSANTE’nin 80 yatağının sadece 10 tanesine ruhsat verilmiş, 70 yatak ise çürümeye terk edilmiştir.

“BU ÖNERGENİN HİÇBİR YERİNDE SİYASET YOKTUR”

“Bu araştırma önergesini vermemizin temel sebebi 2000 yılından bu yana hastaneye ruhsat verilmemesinin gerekçelerini bulmak, araştırmaktır. 5 siyasi partinin grup başkanvekillerine ve milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, bu araştırma önergesi kabul edildiği takdirde vakıf hastanesinin varsa eksiği tespit edilip tamamlanması ya da hatalı bir işleyiş söz konusu ise o hatanın giderilmesi rahatlıkla sağlanabilir.

Bu araştırma komisyonunun meclise hiçbir yükü olmayacaktır. Sağlık bakanlığı da hastane de meclise 3-5 dk mesafededir. Bu meclis hastanenin kapısında tedavi bekleyen ve anlamsızca tedavisi geciken çocukların sorunlarını çözmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacaktır.

4 milyon insanın mütevazı katkılarıyla inşa edilen bu hastanenin tam kapasite ile çalışmasını sağlamalıyız. Yüreğimizin bizi götürdüğü yer vicdani muhasebe yapmaktır. Hepimizi vicdanımızın sesini dinlemeye davet ediyorum.

Bu araştırma önergesinin hiçbir yerinde siyaset yoktur. Asla siyasi saiklerle verilmiş bir önerge değildir. Yüzlerindeki maskeyle gözlerini gözlerimize diken çocuklarımızın ellerini tutacağınıza yürekten inanıyor ve hepinize saygılar sunuyorum.”