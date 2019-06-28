Mahkeme Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar verdi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan Topuz Ekim 2017’den beri tutuklu bulunuyor.

Hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Topuz, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “Gizliliğin ihlali” suçlarından yargılanıyor.

Topuz hakkındaki suçlamalar arasında yargı ve emniyet içindeki “FETÖ” mensubu olduğu iddia edilen isimlerle irtibat kurması da bulunuyor.

Reuters