Mahşeri kalabalık: Şehitlerimizi sonsuzluğa uğurladık

Şehit askeri, Erzurum’da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum’a getirilen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu’nun cenazesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah buradan yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, Narmanlı Camii’ne getirildi. Cenazeyle birlikte cami bahçesine gelen şehit askerin annesi Arzu, babası Mustafa ile kardeşleri Ahmet Yavuz (16), Emirhan (10) Azra Eşkioğlu (5) Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Arzu Eşkioğlu, “Ben evladımın düğününe geldim. Dik duracağım, üzülüp o hainleri sevindirmeyeceğim. 2 oğlum daha var, gerekirse onlarda şehit olsun” derken, baba Mustafa Eşkioğlu ise “Canım yavrum, sana doyamadım” diyerek ağladı.Bir süre cenaze başında bekleyen şehit ailesi daha sonra tören alanında kendileri için kurulan çadıra geçti.

ARKADAŞ ACISINA DAYANAMADI

Cenaze törenine şehit piyade er Sezai Eşkioğlu’nun Altuntepe Mahallesi’ndeki arkadaşı ve Manisa’daki acemi birliğine beraber gittikleri arkadaşı Abdulsamet Kestel de katıldı. Ankara’daki birliğinden izinle törene katılan piyade er Abdulsamet Kestel, şehit arkadaşının tabutunun başında ağladı. Birlikte vatani görevine gittikleri arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kestel, baygınlık geçirince ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 20 bin kişi katıldığı cenaze namazında konuşan İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, “Bugün burada Hakkari Şemdinli’de yüce Mevlanın sevdiği kulunu yanına almasına şahitlik ediyoruz. Şehidimiz var, Erzurum Allah katında şehadetimiz var. Öyle diyordu Mehmet Akif, ‘Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.’ Ayeti celilede ise ‘Allah yolunda ölenlerin ölüler olmadığını, bilakis hayatta olduğunu, Allah’ın katında rızıklandırıldıklarını’ haber veriyor bize. Şehidimiz diridir Allah katında. Allah şehadetini kabul eylesin. Ölümlerin engüzeli işte şehitlik mertebesidir. Şehidimiz Sezai Eşkioğlu’na Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler serdarı Hazreti Hamza ile haşredilsin” dedi.

Öğlen namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına kadar taşındı. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla bir süre top arabasında götürülen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu’nun cenazesi, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yaşayan Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Fırat’ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen cenazesi, bu sabah Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nden alınarak helallik için Kuşcu köyündeki, babaevine getirildi.

Şehidin cenazesini, baba ocağının önünde annesi Özgür Fındık, babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık, kardeşleri Ülkü, Aleyne ve Simge Fındık karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan anne Özgür Fındık, oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı. Dedesi Duran Fındık ise ”Ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum. Toprağı bol olsun. Kanı kat kat helal olsun yavrumun vatanıma. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse bu milletin huzuruna çıksınlar” dedi.

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, törenin yapılacağı alana getirildi. Bu sırada yakınları şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin babası İsmail Fındık, “Vatan sağ olsun” diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Amcası Mustafa Fındık ise ”Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun, biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yerine” dedi.

Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, Erzincan 59’uncu Piyade Alay Komutanı Tuğgenaral Aykut Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Şehidin cenazesi, öğlen namazının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi’nin kıldırdığı cenaze namazından sonra, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık’ın cenazesi, götürüldüğü Kuşçu köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.