Makam odasının kapısını söken başkan 6 ayda 820 bin lira borç ödedi

Rize’ye bağlı Fındıklı Belediyesi, 6 aylık faaliyet raporunu internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Faaliyet raporunda yapılan yatırımlar ve etkinlikler yer alırken, Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bu süreç içinde 820 bin lira borç ödediklerini ve 600 bin lira tasarruf ettiklerini açıkladı.

“SİYASİ ENGELLER ÇIKARDILAR AMA…”

Doğrudan demokrasiyi hayata geçirebilmek için çalıştıklarını ifade eden Çervatoğlu, şunları söyledi:

“Tüm ödeneklerin kesilmesine ve siyasal engellerin çıkarılmasına rağmen başardık. Halk Meclisleri’nin kurulmasını sağladık. İlçemizde yapılacak olan tüm çalışmalar hakkında bu meclislerin görüş ve önerileri dikkate alınarak MECİ'yi (İmece) büyüttük. Kooperatifleşme, kentsel planlama, yeni hizmet alanlarının oluşturulması konusunda halkımızın bilgilendirilmesi ve gerekli yatırımların yapılması konusunda çalışmalar yürüttük.”