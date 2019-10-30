Maltepe Belediyesi’nde işçilerin eylemi sürüyor

İstanbul Maltepe Belediyesi’ne bağlı MATAS A.Ş. bünyesindeki temizlik işçileri, Belediye ve Disk/ Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmadığı ve sendika temsilcileri ile bazı işçilerin işten atıldığı gerekçesi ile 6 gündür iş bırakma eylem yapıyor.

Eylemin sona erdirilmesi için önceki gün belediye ve sendika yöneticileri CHP il binasında bir araya geldi. Ancak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı toplantıdan uzlaşma çıkmadı.

Kazanılmış haklarının teslim edilmesi, işten atılan arkadaşlarının işe iade edilmesi ve işçilerin kullandığı şantiyelerdeki kötü koşulların giderilmesini talep eden işçiler eyleme devam etme kararı verdi. İş bırakma eylemine başlayan temizlik işçilerine dün belediyeye bağlı Fen İşleri işçileri de destek vererek iş bıraktı.

ÇÖPLER TOPLANMIYOR

Temizlik işçilerinin iş bırakması ile birlikte Maltepe’de çöpler günlerce toplanmadı. Konteynerlerden taşan çevreye kötü kokular yayan çöpler Maltepe sakinlerinin de tepkisini çekti. Bunun üzerine Belediye Başkan Yardımcılarının da katılımıyla oluşturulan bir ekip çöpleri toplayıp temizlik yaptı. Başkan yardımcılarının katıldığı temizlik faaliyeti belediyenin twitter hesabından ” #Maltepe’mizi temizlemeye, Başkan Yardımcılarımızın da katılımıyla devam ediyoruz. Bugün yaşanan olumsuzlukların giderilmesine çalışılacak. Bu süreçteki anlayışınız için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” notu ve fotoğraflarla paylaşıldı.

“GÖÇMEN VE GÜNÜ BİRLİK İŞÇİLER ÇALIŞTIRILIYOR”

Konuyla ilgili görüştüğümüz Disk/ Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Yenigün Özen Dolgun ise, belediyenin dışarıdan aralarında yabancı uyrukluların da olduğu günübirlik işçi getirerek temizlik çalışması yaptığını bunları video ve fotoğraflarla kayıt altına aldıklarını dile getirdi. Yapılan işin yasa dışı olduğunu söyleyen Yenigün Özen Dolgun, “Bir kamu kurumunun kaçak işçi çalıştırarak hizmet vermesi kabul edilebilir bir durum değil. Üstelik bu işin mevcut sahipleri varken, onların haklarını verip yaptırmak varken hiç kabul edilebilir değil. Bizim amacımız Maltepe halkını mağdur etmek, cezalandırmak değil. Yaklaşık bir yıl önce imzalanan toplu iş sözleşmemizin gereklerinin yerine getirilmesini ve işten atılan arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“ORTADA ÇÖZÜLEMEYECEK BİR SORUN YOK”

Belediye yönetiminin sorununun çözmek yerine anlamsız bir inatlaşmayla sorunu derinleştirdiğini ifade eden Dolgun, sözlerini şöyle sürdürdü; Sendikal çoğunluğu sağladıktan sonra Bakanlıktan yetki alıp 2018’de Belediye ile toplu iş sözleşmesi için masaya oturduk. Anlaşama sağlanamayınca ara bulucuya gidildi ve 19 Kasım 2018’de Sendika ve Belediye’nin üzerinde anlaştığı bir sözleşme imzalanıp kabul edildi. Ancak o günden bu yana işçilere kazandıkları haklar verilmedi. Bununla da kalmayıp haklarını talep eden işçiler ve sendika temsilcileri hukuksuzca işten çıkarıldı. ‘Kesip atarım, kurtulurum’ anlayışıyla bu iş yürümez. Siz kamu hizmeti veriyorsunuz. Kamuoyu önüne çıktığınız da ‘direnmeyen işçi işçi değildir. Hakkını aramayan sendikacı sendikacı değildir’ diyorsunuz. İşte biz direniyoruz ve hakkımız arıyoruz, taleplerimiz de belli, kabul edildiğin de işimizin başına döneceğiz”

“KENDİLERİNE ‘SOSYAL DEMOKRATIM’ DİYENLER BU KÖLELİK DÜZENİNİ GÖRMÜYOR”

Belediye Başkan Yardımcılarının çöp toplamasına da sert bir dille eleştiren Dogun, ” Alana çıkıp çöp toplayacaklarına sorunun çözümüne katkı sağlasınlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz güya temizlik işçilerinin kullandığı şantiye alanı içler acısı bir halde. Kıyafetlerini değiştirecekleri bir alan yok, tuvaletlerde elektrik yok, dinlenebilecekleri, çay, kahve içecekleri bir alan yok. Kendilerine ‘sosyal demokratım’ diyenler bu kölelik düzenini, bu ucubeliği görmüyor maalesef. Burada çalışan insanlar kazandıkları hakları talep etmeyi de bir yana bıraktı. İnsanca çalışacakları bir ortam istiyor.”

“SÖZLEŞME YOK SAYILMIYOR AMA UYGULANMIYOR DA”

Maltepe Belediyesi’ndeki işinden atılan ve eylemleri başlatan Disk/ Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve işyeri temsilcisi Alkan Okuducu süreci sozcu.com.tr’ye alattı.

19 Kasım 2018’de Maltepe Belediyesi ile bir toplu sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Okuducu şunları söyledi: Belediye bu sözleşmenin bazı maddelerini hayata geçirdi. Örneğin Asgari ücret farklarının işçiye ödenmesi, haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, çocuk işçiliğine karışı çıkan maddeler, engellilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan maddeler vardı.

Maltepe Belediyesi bazı maddeleri mesela 40 saat çalışma maddesini 2 Mayıs 2019’a kadar uyguladı. Diğer maddeleri de yok saymadı ama örneğin ekonomik durumu bahane ederek asgari ücret zam farklarını ödemi sürekli erteledi. Bu konudaki görüşmelerimizde uygulayacağını söyledi ama hep erteledi. Bu konuyla ilgili Mart 2019’da bir basın toplantısı yapıp taleplerimizi ilettik sonuç alamayınca 19 Temmuz 2019’da 1 günlük iş bırakma eylemi yaptık. Sendika yöneticisi olduğum için sözleşmenin 10’nuncu maddesi gereğince görevim boyunca ücretli izin kullanma hakkım var. Bu hakkımı da kullanıyordum. 19 Temmuz’da yaptığımız eylem sonrası Maltepe Belediyesi adeta intikam alır gibi Temmuz ayı boyunca geriye dönük hakkımda tutanak oluşturup işe gitmediğim gerekçesi ile beni işten çıkardı. Daha sonra yaptığımız görüşmelerde beni işe iade edeceklerinin sözünü verdiler ama tutmadılar. Ben de Belediye önünde direnişe başladım.

“DİRENİŞE DESTEK VEREN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI”

Mesai saatleri dışında kendisine destek veren 3 arkadaşının da işten çıkardığını kaydeden Okuducu, “Biz de 25 Ekim’den itibaren direnişi büyütüp iş bırakma eylemine dönüştürdük. Bu süreçte kendi şantiyemizde polis müdahalesiyle karşılaştık. Arkadaşlarımız biber gazı ve plastik mermi ile yaralandı. 15 arkadaşımız darp raporu aldı. Temizlik işlerinde başlayan direnişe bugün Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı işçiler de iş bırakarak destek vermeye başladı. Bizim talebimiz sözleşmedeki haklarımızın yerine getirilmesi.” dedi.

28 Ekim’de CHP İl Başkanlığında belediye yönetimiyle bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Okuducu, Belediyenin asgari ücret farklarını yerine 270 TL zam yapılması ve 40 saatlik çalışma süresinin 1 Mayıs 2020’den itibaren uygulanmasını teklif ettiğini, bu teklif işçiler arasında kapalı oylama ile yapılan referandumda reddedildiğini dile getirdi.

“BAŞKAN YARDIMCILARI ŞOV YAPIYOR”

Belediye Başkan Yardımcılarını önlük giyip çöp toplayarak şov yapmakla suçlayan Okuducu, “Çoğunluğu Afgan olan yevmiyeli işçi çalışarak çöp topluyorlar. Bunların hiç biri iş güvenliği ve mesleki eğitim almamış. Başlarına bir iş gelse -ki kazalar yaşandığını da duyduk- bunun hesabını kim verecek. İki işçi arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı belediyenin resmi hesabından yayınlıyorlar. Doğru olsa bile yasa dışı yollarla elde edilen bir kayıt belediyenin resmi hesabından paylaşılabilir mi? Belediye yönetimi çözüm bulmak için çaba sarf etmek yerine anlamsız bir şekilde işi yokuşa sürmektedir. Çözüm için atılacak bir adıma biz de karşılık vermeye hazırız. diye konuştu.

BELEDİYE: İŞÇİLER TEHDİT EDİLİYOR

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaşmaya çalıştığımız belediye kaynaklarından yanıt almadık. Belediyenin resmi twitter hesabında ise işten atılan işçilerin sendikal faaliyet adı altında diğer işçileri tehdit ettikleri ve hakaret içeren konuşmalar yaptıkları gerekçesi ile işten çıkarıldıklarını öne sürdü.

Belediyenin hesabından açıklamanın yanı sıra iki işçi arasından geçtiği iddia edilen bir ses kaydı da yayınlandı.