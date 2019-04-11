Son dakika: Mansur Yavaş’tan büyük operasyon!

AKP’li Mehmet Özhaseki, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, ekmek fabrikası genel müdürlüğü ve KASKİ yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Refik Tuzcuoğlu’nu, bakan olunca da müsteşar yardımcılığına atamıştı.

Seçim öncesi apar topar genel sekreterliğe getirilen ve Seçim organizasyonlarını yürüten Tuzcuoğlu’nun görevden alınmasıyla boşalan göreve Giresun eski MHP milletvekili Murat Özkan getiriliyor. Özkan’ın genel sekreterliğe atanmasına ilişkin yazı gerekli izin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

TEFTİŞTE DEĞİŞİKLİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarını ve son yıllarda gerçekleşen bazı soruşturmaları araştırmak için teftiş kurulunda da operasyon gerçekleştirildi. Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan görevden alındı yerine müfettiş Ata Şengül getirildi.

Belediyede kimlerin geleceği ve kim gideceği konuşulurken bazı başkanların da AKP’li ilçe belediyelerine geçiş yaptıkları öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Seçimden sonra Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni Cumartesi günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AKP’de olduğu için Başkanvekillerinin AKP’li üyelerden seçilmesi bekleniyor.