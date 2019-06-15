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Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjde! | Son dakika haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Yavaş, öğrenci evlerinde kullanılan suyun yüzde 50 indirimle fiyatlandırılacağını açıkladı.

18:11 -
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Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjde! | Son dakika haberleri

Seçim döneminde verdiği bir sözünü daha tutan Başkan Yavaş, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.

ÖĞRENCİYE SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Başkan Yavaş, “ASKİ Genel Müdürlüğünce ‘öğrenci evleri' abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına” ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak.

 

İŞTE O ŞARTLAR

Başkent'te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Başkan Yavaş, öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için şu şartları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı:

-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,

-Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,

-Öğrenci Evi'nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,

-Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması

Son güncelleme: android-time 18:19 15.06.2019
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