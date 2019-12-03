Masasına koydukları kanun teklifini kabul etmeyen Erdoğan’a teşekkür ettiler!

Termik santrallerin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla 21 Kasım’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün masasına konulan teklifi veto etti. İlerleyen saatlerde bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız incelenen kanunun 50’nci maddesinin yeniden incelenmesini istemiştir. Bu düzenlemeyi uygun bulmamıştır” denildi.

KABUL-RET SAYILARI Yasa teklifi için AKP'den 203, MHP'den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP'den 25, İYİ Parti'den 7, HDP'den ise 4 vekil ret oyu vermişti.

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİNİN HASSASİYETİ!

Çelik’in açıklamasının ardından aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da bulunduğu Kahramanmaraş milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

21 Kasım’daki oylamada ‘kabul’ oyu veren vekillerin Erdoğan’a teşekkür etmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Eğer Erdoğan kanun teklifini kabul etseydi, filtresiz çalışmaya devam edecek Afşin-Elbistan Termik Santrali Kahramanmaraş’ta bulunuyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ettiği kanunun aynen yayımlanabilmesi için Meclis’in salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekecek.

Kanunun yasallaşması için 301 milletvekilinin ‘evet’ demesi gerekiyor.

HABİBE ÖÇAL PAYLAŞIMINI SİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlemeyi veto etmesine teşekkür eden AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın paylaşımını silmesi dikkati çekti.

‘KABUL’ OYU VERDİKLERİ TUTANAK ORTAYA ÇIKTI

AKP Kahramanmaraş milletvekillerinin 21 Kasım’daki oylamada ‘kabul’ oyunu verdiği tutanak ortaya çıktı.