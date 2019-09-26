Meclis’in kayıp FETÖ raporunu SÖZCÜ buldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Meclis araştırma komisyonu 4 Ekim 2016'da çalışmalarına başladı. CHP'li üyelerin ‘süre uzatma' taleplerine rağmen, komisyonun çalışmaları 4 Ocak 2017 günü sonlandırıldı. Rapor, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017'de dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. Ancak rapor Meclis'te okunmadı ve tartışmaya açılmadı.

CHP 1 AY SÜRE İSTEDİ

CHP ve İYİ Parti'nin raporun TBMM gündemine alınması konusundaki ısrarlı talepleri üzerine TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Böylece, raporun kayıp olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda CHP üyesi olarak görev yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, “Devlette belge kaybolmaz” dedi ve ‘kayıp' denilen 639 sayfalık raporu ortaya çıkardı. Çıray, şunları anlattı:

RAPORDAN ÜRKENLER: Komisyonun CHP'li üyeleri olarak, komisyon çalışmalarının daha da genişletilip cevap bekleyen birçok olayın aydınlatılması için bir ay daha süre istedik. Ancak AKP'li üyelerin oylarıyla, talebimiz reddedildi. Ardından Komisyon Başkanı, raporu TBMM Başkanı'na sundu. Daha sonra AKP'li üyeler, CHP'yi suçlayıcı ek bir raporu sunup ana rapora eklenmesini talep etti. Biz durumu öğrenince, hem CHP aleyhine olan ek rapora cevap olabilecek hem de FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda işaretler veren bir ek rapor sunduk. Bu kadar kapsamlı bilgilerin TBMM Başkanlığı'nda olmadığını söyleyebilmek, ancak bu rapordan ürkenlerin işi olabilir. O dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın damadı, FETÖ'den aranıyor. İnsanın aklına, ‘Kaçak damat raporu beraberinde mi götürdü' sorusu geliyor.

TBMM'YE GETİRİLSİN: Raporun, TBMM'de bulunmadığını iddia etmek, gerçekle bağdaşmaz. Çünkü aynı rapor devletin ilgili birimlerine de zamanında gönderilmiştir. Hatta dönemin komisyon üyeleri olarak bizlerde de aynı rapor bulunmaktadır. Rapor bir an önce basılmalı ve Meclis'te tartışmaya açılmalı.