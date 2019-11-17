Meclis’te 9 yılda 29 intihar girişimi

Meclis'te son yıllarda intihar girişimlerinin artması üzerine bu konuda soru önergesi veren CHP'li İlgezdi'nin önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç cevap verdi. Bilgiç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2010 yılında 2 kişi, 2011 yılında 3 kişi, 2012 yılında 1 kişi, 2013 yılında 8 kişi, 2014 yılında 1 kişi, 2015 yılında 2 kişi, 2016 yılında 2 kişi, 2017 yılında 1 kişi, 2018 yılında 4 kişi, 2019 yılında 5 kişi olmak üzere toplam 29 kişinin intihar girişiminde bulunmuştur” yanıtı verdi. 1980-2010 yılları arasında kayıt tutulmadığı için intihar girişimlerinin sayısı açıklanmadı.

HAFTADA 61 KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Son haftalarda siyanürlü intihar vakaları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İntihar girişimlerinde patlama yaşandığını belirten CHP'li İlgezdi, “Ülkemizde 2018 verilerine göre 3 bin 161 kişi intihar ederek, hayatına son vermiştir. Başka bir ifadeyle 2018 yılında haftada 61 kişi intihar etti. AKP iktidarında intihar ederek hayatına son veren yurttaş sayısı ise resmi rakamlara göre 47 bin 537'ye ulaşmıştır. Buna göre geçtiğimiz 16 yılda günde 8 kişi intihar ederek yaşamına son vermiştir. İntihar girişimlerine karşı politika üretemeyenler, intihar girişimlerine karşı branda alarak çözüm bulmaya çalışıyor” dedi.

30 BİN LİRAYA BRANDA ALINDI

Meclis'te yaşanan intihar girişimlerinde ölümle sonuçlanan vaka yaşanmadı. Meclis Başkanlığı, son intihar girişiminde önlem olarak açılan branda için ödenen rakamı da açıkladı. Meclis Başkanvekili Bilgiç, “Başkanlığımız yangın söndürme ekibi tarafından kullanılan havalı atlama yatağı 20.07.2011 tarihinde 1 set olarak 26.450 TL+KDV'ye alınmıştır” bilgisini verdi.

İKNA TİMİ 39 KİŞİ

CHP'li İlgezdi'nin “İntihar girişimlerinde arabuluculuk yapmak üzere Meclis Başkanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi'nden görevli personel var mıdır? İntihar girişimde bulunan vatandaşlar için Meclis Başkanlığı bünyesinde bir ikna timi kurmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Meclis Başkanlığı, “TBMM Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda üst yönetim kademesine ve 39 personele Rehine Müzakere Kursu eğitimi aldırılmış olup belirlenen esaslar çerçevesinde konu ile ilgili olarak görev ifa edilmektedir” açıklamasını yaptı.