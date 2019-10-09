Meclis’te operasyon gerginliği!

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, dün Genel Kurulda kabul edilen Suriye-Irak tezkeresine “hayır” oyu verdiklerini hatırlatarak, “Bugün savaş ve işgal başlamış durumda ve Mecliste bu alkışlanıyor. Bu işgalin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur” dedi. Çepni’nin ifadeleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak HDP’ye tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekâtı'na destek

“İŞGALCİ DEMEK NE VEKİLLİKLE NE DE VATANDAŞLIKLA BAĞDAŞMAZ”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Türk milletinin Meclisinde, bu milletin ordusuna ‘işgalci’ diyen adamın sözünü kesmeniz gerekir Sayın Başkan” dedi. Her türlü demokratik tepkiye ve fikir hürriyetine açık olduklarını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

“Bu ülkenin ordusu bugün Besmele’yi çekmiş ve şu an sınır ötesi operasyona başlamış. Böyle bir zamanda bu ülkenin ordusuna, askerine işgalci demek ne vekillikle ne de vatandaşlıkla asla bağdaşmaz. Bu konuşma Türkiye’nin, Kürtlerin konuşması değil. Bu konuşma Kürtleri bile yok etmeye çalışan PKK’nın konuşmasının ta kendisi. Siz 4 partinin bir araya gelerek tüm farklılıklara rağmen kabul ettiği tezkereye, bu ülke için işgalci tezkere derseniz, bu fikir hürriyeti olamaz. Bugün 82 milyon beraber duamızla, Besmele’mizle teröre karşı askerimizi uğurladık ama nasıl birkaç malum ülke, örgüt bu kararımıza karşı çıkarken birkaç vekilin de karşı çıkmasının niçin olduğunu anlıyoruz. Benim tavsiyem şudur: Ya Kandil ya da Ankara demeleri lazım. Mehmetçik’imize kimse işgalci diyemez. Mehmetçik’e hain diyen kişi ya haindir ya da zalimdir.”

İLGİLİ HABER Barış Pınarı Harekâtı 'Koral' ile başladı!

“ALAYINI TEMİZLEYECEĞİZ”

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Net şekilde görülüyor ki Türkiye’nin terörle mücadelesi şimdiden neticelerini vermeye başlamıştır. Allah’a hamdolsun. Bizim duamız bundan başka bir şey olmaz.” dedi. Türkiye’nin bir savaşta olmadığını, dibindeki terör unsurlarını yok etmek için gereğini yapacağını ifade eden Bülbül, “Türkiye, Kürt kardeşlerimizi de PKK’nın, PYD’nin zulmünden kurtaracaktır. IŞİD’liler şimdi sakallarını kesip sizlerle, PYD, PKK ile beraber Türk ordusuyla savaşmak için geliyorlar. Hodri meydan, alayını temizleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEHDİT EDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, PYD ve YPG’nin, Türkiye’yi tehdit eden bir terör örgütü olduğunu söyleyerek, “Burada bir anlaşalım.” dedi. Türkkan, “Türk ordusunun, kendisine yönelen terör tehdidine karşı ülkesini savunmak, o bölgeyi terörden temizlemek için yaptığı bu operasyona ‘işgal kuvvetlerinin harekatı’ diyemezsiniz. Bu konuda sizi men ediyorum” diye konuştu.

“TEZKERE GELİRSE BİZ BUNA ‘EVET’ DERİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış” sözünü hatırlattı. Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri o ya da bu nedenle şu anda başka bir ülkenin sınırları içindeyken TBMM’ye, kendi askerini koruma ve kollama görevi için bir tezkere gelirse biz buna ‘evet’ deriz. Biz ordumuzu, milletimizi, ülkemizi, bayrağımızı koruruz, arkasında dururuz. Bizim barışa karşı güvencemizden, insanlara karşı sevgimizden, bayrağımıza ve milletimize karşı tutkumuzdan kimsenin şüphesi olamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

BİRLEŞİME ARA VERDİ

TBMM Başkanvekili Levent Gök, HDP’li Çepni’nin sözlerinin, amacını aştığını, böyle bir sözün bu ortamda söylenmesinin uygun olmadığını vurguladı. Gök, tartışmanın ardından birleşime ara vererek, grup başkanvekilleriyle görüştü. Daha sonra yeniden açılan birleşimde söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, zor bir dönemden geçmeye başladıklarını, bugün bunun ilk gününü yaşadıklarını söyledi.

“DİKKAT ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Eleştirilerinin, siyasi iradeye, siyasi iradenin aldığı kararlara dönük eleştiriler olduğunu savunan Oluç, “Bu konuda bizler dikkat etmeye çalışacağız. Sizler de bize yönelik eleştirilerinizde dikkatli dil kullanırsanız, anlaşamazsak da bu tartışmaları medeni şekilde yürütürüz. Maksadı aşan ifadeler kullanılırsa da düzeltmek hepimizin görevidir” dedi. AA