Memur anketten kaçtı!

Kamu çalışanları, kimlik bilgilerinin de istendiği ‘'Başkanlık sistemi memnuniyet anketini'' doldurmaktan kaçındı… Belediyeler, üniversiteler, özel idareler, düzenleyici kurullar, sözleşmeliler de dahil, 1981 kamu kurumundaki 5.3 milyon çalışandan sadece 862 bin 833'ü ankete katıldı. Oran yüzde 16'da kaldı. 20 bin 717 hakim savcıdan ise, 1825'i anketi doldurdu ve yargıdaki katılım oranı da yüzde 8 oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Haziran ayında tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanları arasında ‘'Başkanlık sistemini başarılı bulup bulmadıkları'' yönünde bir anket düzenlemişti. Tüm çalışanların bu anketi T.C. kimlik numarası da dahil kişisel verileri ile birlikte e-devlet sistemi üzerinden doldurmaları istenmişti.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ankete katılımın düşük kaldığını belirterek, ‘' Anketi, 5,3 milyon çalışandan 862 bin 833 kişi doldurdu. Anket ancak yüzde 16'ya ulaşabildi” dedi.

YARGI DA GÜVENMEDİ

Çakırözer, “Türkiye genelinde 20 bin 717 hakim ve savcı bulunuyor. Anketi 1825'i yani yüzde 8'i doldurmuş. Türkiye'nin yüzde 80'i yargıya güvenmiyor, ancak bu sonuçlar yargının yüzde 92'sinin de bürokrasiye güvenmediğini gösteriyor. Hakim ve savcılar bile kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermedi. Bundan ders çıkarılması gerekiyor. Bu anket açıkça bir fişlemedir. 862 bin 833 kişinin otomatik olarak işlenen kişisel verileri de bir an önce imha edilmeli'' dedi.

Çakırözer'in konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5,3 milyon çalışanın erişimine açılan ankete katılanların kamu çalışanı olduklarının teyidi için, e-devlet sistemi üzerinden giriş yapılmasının istendiğini de kaydetti.