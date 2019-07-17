Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 100 günlük icraatları

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başkanlık görevindeki 100. gününü tamamladı. İlk 100 günün icraatlarının anlatıldığı belediye paylaşımında Seçer’in 100 gün içinde su ve ulaşımda gerçekleştirdiği indirimlerden bahsedildi.

İŞTE 100 GÜNLÜK İCRAATLAR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın iradesiyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevinde 100. günü geride bıraktı. Başkan Seçer, 100 gün süresince adaletli, şeffaf, tasarrufa dönük ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile Mersin'de yıllardır yapılmayanları yaptı.

Mazbatasını aldığı andan itibaren kolları sıvayarak verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Seçer, ülkede yaşanan ekonomik krize ve devraldığı Büyükşehir Belediyesi'nin yüklü borcuna ve Belediye Meclisi'nden borçlanma yetkisi alamamasına rağmen mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılması için ilk iş olarak tasarruf tedbirlerini gündemine aldı. İhtiyaç fazlası kiralık araçları iade eden ve belediyenin mevcut kaynaklarıyla ilgili ayrıntılı envanter raporları hazırlatan Başkan Seçer, bununla da kalmayıp belediye işletmelerinin üçüncü şahıslar tarafından işletilmemesi konusundaki kararlılığıyla da Mersinliler'den takdir topladı. Belediye bünyesinde lüks sayılabilecek harcamalara da kısıtlama getiren Başkan Seçer, belediyeye ait helikopteri Hava Taksi'ye dönüştürerek, gelir elde etmek amacıyla kiralanabilmesinin de önünü açtı.

Göreve geldiğinden bu yana her alanda yaptığı tasarruflarla dikkat çeken Başkan Seçer, sadece eğitim harcamaları tasarruf tedbirlerinin dışında tuttu. Seçer'in göreve geldiği dönemde toplam 6 bin 861 üniversite öğrencisine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 1000'er liralık öğrenim yardımı yapıldı.

Mersin'de şeffaf ve katılımcı belediyecilik

Göreve geldiği andan itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin, şeffaf, ulaşılabilir, adil ve katılımcı bir yönetim sistemi benimseyeceğinin altını ısrarla çizen Başkan Seçer, şeffaf belediyecilik konusunda iddiasını Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında ortaya koydu. Belediye Meclisi'nde alınan kararları kapalı kapılar ardından değil, vatandaşların ekranları başında ve sosyal medya aracılığıyla takip edebilmesi adına canlı olarak yayınlanmasını sağladı.

Mersin'e yapılacak ve gerçekleştirilmesi planlanan tüm hizmetlerden ya da hizmetlerin önünü kesen tüm engellerden vatandaşın bilgisi olmasını gerektiğini belirten Seçer, aldığı bu karar ile Mersin'i vatandaşlarla birlikte yöneteceğinin ilk sinyallerini vermişti. Seçer, belirli aralıklarla basın mensupları ile bir araya gelerek, merak edilenleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut durumunu basın mensupları ile paylaştı. Mersin'in ve Mersin basınının alışık olmadığı bu bilgilendirme toplantıları, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi konusunda Mersin'de önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Önümüzdeki 5 yıllık sürecin yol haritasının çizileceği Stratejik Eylem Planı'nın oluşturulması aşamasında da katılımcı belediyecilik anlayışını ortaya koyan Başkan Seçer, Mersin'de bir ilk olarak stratejik eylem planı çalıştaylarını başlattı. Mersin'in yol haritasının çizileceği ve her Daire Başkanlığı'nın kendi bünyesinde yaptığı çalıştaylar kapsamında sorun ve çözümlerin belirlenmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kentin tüm dinamiklerini bir araya geldi.

Mersin'in adil ve eşit hizmet alması için üretken ve liyakatli kadrolara her zaman olanak tanıyacağını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha önceki yıllarda aktif görevlerinden alınıp, pasif görevlere çekilen kadrolara sahip çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önceki yıllarda etkin bir görevde iken, bu görevinden alınıp çalışmayı gerektirmeyen daha pasif işler ile görevlendirilen personeller, aktif görevlerine yeniden dönmeye başladı.

Hizmet üretirken adaleti esas alacağını ve personelde liyakati önceleyeceğini her zaman dile getiren Başkan Seçer, etkili bir kadro oluşturmak adına önemli atamaları yapmayı sürdürüyor. Başkan Seçer'in belediye bünyesinde yarattığı değişim, etkisini şehirdeki hizmetler üzerinde de gösteriyor.

Sosyal demokrat belediyecilik

Başkan Seçer, Türkiye genelinde sosyal demokrat bir anlayış ile yönetilen belediyelerin yaptığı gibi Mersin'de de Taş Bina'nın girişinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Seçer, sosyal medya paylaşımları ve billboardlarda da eğlenceli ve sıra dışı içeriklerle vatandaşların dikkatini çekmeyi başararak, sosyal medyada Mersin'in daha fazla konuşulmasını sağladı.

DAR GELİRLİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Mersin'in en önemli sorunlarından biri olan ulaşım alanında hayata geçirdiği iyileştirmelerle vatandaşlardan takdir toplayan Başkan Seçer, toplu taşıma ücretlerinde yaptığı indirimle de Mersinliler'in yüzünü güldürdü. Daha önce öğretmen ve öğrencilere 1.25 TL olan ulaşım ücreti 1 TL'ye indirildi. İndirim sayesinde öğrencilerin harçlığı cebinde kalırken, öğretmenler de ev ekonomisine katkı sağladı.

Toplu taşımada yapılan indirimin hemen ardından Başkan Seçer'in seçim öncesi sözünü verdiği ve dar gelirli vatandaşların yıllardır sabırsızlıkla beklediği su indirimi de gerçekleşti. Başkan Seçer sözünü tuttu ve vatandaşlara yüzde 10, esnafa yüzde 5 oranında yapılan su indirimi sayesinde Mersinliler'in bütçesine katkı sağlandı. Tüm bu indirimlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmaması da Mersinliler'den takdir topladı. Seçer, zarar eden Halk Ekmek fabrikasında da yeniden yapılanmaya gitti.

Başkan Seçer, Mersin için büyük önem taşıyan ve yapımı yarım kalan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için de düğmeye bastı. Tesisle ilgili çalışmaların son aşamaya getirilmesi talimatını veren Seçer, tesisin Eylül ayında işletmeye alınacağını da müjdeledi.

Temeli atılarak yapımına başlanan ancak maddi yetersizlikler nedeniyle inşaatı yarım kalan Anıt Katlı Kavşağı'nın yapımı tamamlandı. Durdurulan inşaat çalışmaları nedeniyle mağdur olan bölge esnafının çağrısına kayıtsız kalmayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Esnaf siftahsız dükkân kapatmayacak” dedi ve yüklenici firma yetkilileri ile görüşerek bir ay gibi kısa bir sürede Anıt Katlı Kavşağı'nı Mersinliler'in hizmetine kazandırdı. Yine otopark eksikliği nedeniyle çarşı esnafının işlerini durma noktasına getiren trafik sorununu çözmek adına ilk adımı atan Başkan Seçer, önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak Parkomat sisteminin de müjdesini Mersinliler'e verdi.

KADIN VE ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU

Dezavantajlı gruplara, özellikle kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapacağını her fırsatta dile getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'de ilk olacak Kadın ve Çocuk Dairesi Başkanlığı'nın kurulması için ilk adımı attı. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun kurulmasıyla başlayan çalışmalar, Mersin'de birçok kadın ve çocuğun yüzünü güldürdü.

Başkan Seçer'in eşi Meral Seçer'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kadın ve Çocuk Grubu, kadınlar ve çocukların sosyal hayata aktif olarak katılabilmesi için çalışmalarını başlattı. Çalışma grubu kısa sürede ses getiren birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler, tek kuruş harcanmadan tamamen belediyenin iç dinamikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kültürel ve üretimsel değerlerin korunması, üretici kadınlara destek olunması, kentli vatandaşlar ile kırsalda yaşayan vatandaşların kaynaşması amacıyla düzenlenen “Kırsal Mahalle Buluşmaları” büyük ilgi gördü. Denizi hiç görmemiş çocukları denizle buluşturan “Denize İlk Dokunuş” etkinliği ile çocuklara birbirinden renkli aktivitelerle dolu eğlenceli bir gün yaşatan “Çocuklar Toprak ve Suyla Buluşuyor” etkinliği de ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Elektronik Kart geliyor, dar gelirlilerin de esnafın da yüzü gülüyor

Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, daha etkin, daha verimli ve daha çağdaş hizmetleri Mersinli vatandaşlarla buluşturmaya kararlı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Elektronik Kart sisteminin müjdesini verdi.

Dar gelirli vatandaşların dilediği ihtiyaç maddesini, dilediği zaman esnaftan temin edebileceği Elektronik Kart'tan hem ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden faydalanacak, ülkenin ekonomik gidişatından olumsuz etkilenen esnafın yüzü gülecek.

Mersin “festival kenti” oluyor

Göreve geldiği günden bu yana kültür ve sanata büyük önem verdiği her fırsatta dile getiren Başkan Seçer, 100 günde Mersin'i festival kenti yapmak için birçok adım attı. Mersin'in en ücra mahallelerini bile “Köy Seyirlikleri” programıyla tiyatroyla buluşturan Başkan Seçer, kentin en gözde sahillerinde düzenlenen yaz konserleriyle de hem tatilcileri, hem de Mersinliler'i kültür-sanatla buluşturdu.