Mersin’de ‘krom atıkları’ endişe yaratıyor

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki bir fabrikaya ait zehirli atıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, yaklaşık 1,5 milyon ton tehlikeli atığın yıllarca fabrika bahçesinde gelişi güzel depolandığını söyledi. Uyarılara rağmen krom bileşikli atıkların sadece örtü ile örtülüp bekletilerek çözüm üretilememesinin son derece sakıncalı olduğunu belirten Can, “Var olan tehlike sadece olayın gerçekleştiği bölgeyi değil, tüm şehri hatta hava akımı boyunca taşındığı diğer illeri de etkilemektedir” dedi.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Sinan Can, Ağır metal içerikli krom bileşiklerinin çevreye ve canlı sağlığına verdiği olumsuz etkilerinin oldukça önemli olduğunu belirten Can, “Krom vücutta insulin hareketini sağlayarak karbonhidrat, su ve protein metabolizmasını etkilemektedir. Pek çok araştırma sonucunda, solunum ve deri teması sonuncunda kroma maruz kalan kişilerin sağlık sorunu ile karşılaştıkları tespit edilmiştir” diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI ÇOK BÜYÜK

Düşük seviyelerde kroma maruz kalındığında, deride iritasyon ve ülser meydana gelir diyen Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can “Uzun süreli maruz kalındığında ise böbreklerde ve karaciğerde hasara yol açabildiği gibi kan dolaşım sistemini ve sinir dokularını tahrip edebilmektedir” açıklamasında bulundu.