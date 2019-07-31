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Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre, cuma günü yurdun kuzey kesimi ile Karadeniz kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

06:30 -
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Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Bu hafta Türkiye, sıcak havanın etkisindeydi ancak Ağustos ayına sağanak yağışlı bir havayla girecek.

Başta İstanbul olmak üzere, Rize’ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

BÜTÜN KUZEY SAĞANAK ETKİSİ ALTINDA OLACAK

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre cuma günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü Balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli’nde görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak.

Son güncelleme: android-time 06:31 31.07.2019
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