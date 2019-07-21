Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 35°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Ardahan çevreelrinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 14°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık