Metrobüs hattı alarm veriyor! Yolcu sayısı arttı, araçlar yetersiz ve bakımsız…

İstanbul'da iki kıta arasında milyonlarca yolcuyu taşıyan metrobüs hatlarında son dönemde yaşanan aşırı yoğunluk dikkat çekiyor. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Ulaşım Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, gündem dışı yaptığı konuşmada; hatta 545 metrobüsün çalıştığını belirterek teknik ve ekonomik ömrünü dolduran araçların sürekli arıza yaptığını vurguladı.

27 PHILEAS DEPODA ÇÜRÜYOR

Metrobüs hattı için tanesi 1.2 milyon euro’ya alınan 258 yolcu kapasiteli Phileas marka araçların 12 yaşını doldurduğunu belirten Dr. Sarı, 50 metrobüsten 27’sinin teknik sorunlar nedeniyle depolarda çürüdüğünü söyledi. Sarı’nın tespitlerine göre 165 yolcu kapasiteli 400 bin euro değerindeki Capacity marka araçlar 12 yaşını doldurdu, tanesi 400 bin euro’ya alınan Connecto marka araçlar da 7 yıldır yolcu taşıyor.

PERİYODİK BAKIM YAPILAMIYOR

Araçların sürekli yolcu taşıması nedeniyle periyodik bakımlarının yapılamadığını belirten Dr. Suat Sarı, son dönemde sıkça yaşanan kaza nedenlerini şöyle sıraladı:

– Sürücü ve araç sayısı az. Sürücülerin çoğu günde 10.5 saat çalışıyor. Yolcular arasında aşırı yoğunluktan kaynaklanan kavgalar sürücüleri de olumsuz etkiliyor. Sürücülerin psikolojileri bozuk. Hepsinin trafik psikologları tarafından rehabilite edilmesi gerek.

– Metrobüs sürücü sayısı çok az. 100-200 yeni sürücü eklenmesi gerek. Araçlar da sorunlu. Metrobüslerin lastikleri kaplama, lastiklerde diş kalmamış. Ekonomik ömrünü doldurmuş otobüsler bakım hataları ile birlikte yağ sızıntısı yapıyor. Yola sızan yağ, önemli bir kaza sebebi. Yol sathı çok bozuk. Bilirkişinin kaza raporunda yüzde 15 yol problemine işaret ediliyor.

İSTASYONLAR YENİDEN DÜZENLENMELİ

Dr. Sarı, alınması gereken önlemlere de değinerek metrobüs hattı güzergahına metro yapılması, ara duraklardan Marmaray'a ring seferler düzenlenmesi, yeni metrobüs araçlarının alınması gerektiğini kaydetti.

ALTUNİZADE'DE YOLCU PATLAMASI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da konuyla ilgili açıklama yaparak ilginç rakamlar verdi:

– Metrobüs hattında 2018 ve 2019 karşılaştırıldığında yüzde 4'lük bir yolcu artışı var. Altunizade'de ise özel bir durum var. 2018 ve 2019'daki 9 aylık sürede yüzde 37,4'lik bir yolcu artışı yaşandı. Olağanüstü bir artışla karşı karşıyayız.

– Temmuz ayında yüzde 66.4, Ağustos'ta 45.7, Eylül'de 40.9'luk artış olmuş. 2018'in ilk 9 ayında 5 milyon 533 bin yolcu bu istasyonu kullanırken, 2019 yılının ilk dokuz ayında 7 milyon 557 bin yolcu kullanmış. Artış tam olarak yüzde 37,4.

– Çekmeköy-Sancaktepe metrosu tasarlanırken Altunizade istasyonuna göre bir planlama yapılmadığı için aşırı yoğunluk oluşuyor.