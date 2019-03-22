Metrobüs üst geçitleri 12 yılın ardından engellilere uygun hale getiriliyor

İlk etabı 2007 yılında açılan ve bugün 52 km'ye ulaşan 44 istasyonlu metrobüs hattının tamamı 2012 yılında hizmete alındı. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında günlük ortalama 950 bin yolcunun taşındığı hattın üst geçitleri açılışından 12 yıl sonra tekrar gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs istasyonlarında bulunan üst geçitlerin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Duyuruya göre “İstanbul genelinde metrobüs yolunda çelik ve betonarme yaya üst geçitleri yapım inşaatı” ihalesi 8 Nisan 2019 günü düzenlenecek. 39 kalem işten oluşan ihaleyi kazanan firmanın, üst geçitleri 450 günde engelli kullanımına uygun hale getirmesi planlanıyor. Firma, uygulama projeleri onaylandıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Detaylı projeler etap etap İBB'ye sunulacak.

İLK ETAP 2007'DE AÇILDI

İstanbul'da en yoğun kullanılan ulaşım sistemi olan metrobüs hattının yapımına 2007 yılında başlandı. Topkapı-Avcılar arasındaki 18,3 km'lik ilk etap 17 Eylül 2007 günü hizmete alındı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 günü açıldı ve durak sayısı 25'e yükseldi. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul'un iki yakası birbirine bağlandı. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergâhının temeli 15 Mart 2011 günü atıldı. Bugün toplam uzunluğu 52 km'ye durak sayısı da 44'e yükselen hattın tamamı 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı.