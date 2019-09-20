MHP ve İYİ Parti destekledi, CHP’li başkan makam aracını sattı

Kırşehir CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, lüksü sevmediğini ve kendi aracını makam aracı olarak kullanmak istediğini belirterek, 2005 yılında AKP’li Halim Çakır döneminde alınan 40 AK 001 plakalı makam aracının satılmasını belediye meclisine taşıdı. Belediye meclisinde satışa yönelik oylamada AKP’li meclis üyelerinin karşı oylarına rağmen MHP ve İYİ Partili üyelerin desteğiyle makam aracının satışına onay çıktı.

ESKİ BAŞKAN TARAFINDAN ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ

AKP’li Halim Çakır'ın 2005 yılında aldığı Mercedes marka makam aracı sonraki başkan AKP’li Yaşar Bahçeci’nin yeni makam aracı alması üzerine garajda adeta çürümeye terkedilmişti.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN SATIN ALDI

Neşet Ertaş Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan ihale sonucunda aracı AKP eski İl Genel Meclisi Başkanı Barboros Dulkadiroğlu 82 bin TL’ye satın aldı. Dulkadiroğlu, “Araç dönemin belediye başkanı Halim Çakır tarafından satın alındı ve partimizin baş harflerini taşıyan plaka verildi ancak daha sonra çürümeye terk edildi. Ben de partime olan vefamı göstermek adına aracı satın aldım” diye konuştu.