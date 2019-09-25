MHP’li Yalçın’dan Akşener’e çok sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Semih Yalçın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Daha önce de pek çok kez Akşener’e ilişkin ‘kadın düşmanlığı’ şeklinde yorumlanan söylemlerde bulunan Yalçın, Akşener için “Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy” ifadelerini kullandı.

Akşener’in katıldığı bir televizyon programının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın’ın Akşener’e hakaret içeren paylaşımlarından bazıları şöyle:

Habertürk'te Altaylı’nın aklamaya ve cilalamaya çalıştığı Müdire, MHP'ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir