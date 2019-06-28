MİT TIR’ları davasında karar

Yargıtay, MİT TIR’larının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, MİT TIR’larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’a 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı’ya 26 yıl hapis, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca’ya 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Eski Adana Savcısı Özcan Şişman 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’a 20 yıl 5 ay hapis cezası aldı.