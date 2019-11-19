Moskova ile bağımlı stratejik ortak olduk

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “S-400'ler ile savunmada, turistler ile turizmde, Akkuyu ve doğalgaz ile enerjide, 25.5 milyar dolarlık ithalat ve ihracat ile ekonomide, Rusya'ya bağımlı olduk” dedi. Toprak “Rusya ile 2015'deki gibi bir problem yaşarsak, tarım, turizm, enerji, ekonomi, taşımacılık ve savunmadaki olası bir ambargodan çok büyük yara alırız'' dedi ve şunları söyledi:

ENERJİ: 22 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santrali ve 16 milyar dolarlık Türk-Akım Boru Hattı projesi Rusya'ya verildi. Türkiye yılda 16-20 milyar doları bulan enerji ithalatında, özellikle doğalgazda yüzde 70'e varan oranda Rusya'ya bağımlı hale geldi. Nükleer santral ve elektrik alım garantileri devreye girdiğinde Rusya'ya enerji bağımlılığı daha da artacak.

EKONOMİ: 2018'de 25.5 milyar dolarlık ikili ticaret hacminde Rusya'nın Türkiye'ye ihracatı 21.3 milyar dolar, Türkiye'nin ihracatı ise sadece 4.2 milyar dolar oldu. Rusya'dan buğday, tahıl, et ithalatıyla tarımsal ticaret, Türkiye aleyhine dönüyor. Geçen yıl 1.7 milyar dolarlık ihracata karşılık, 2,.8 milyar dolarlık tarımsal ürün ve et ithal edildi. 2015'te Rusya ile yaşanan krizde müteahhitlerimizin 4 milyar dolarlık kontratları durduruldu. 500 bin işçi geri gönderildi. Tarımsal ürün ve meyve-sebze ihracatında Rus pazarını kaybetmemiz de 4.5 milyar dolara mal oldu.

SAVUNMA: 4 milyar dolara S-400 hava savunma sistemi satın alındı ve askeri alanda da bağımlı hale geliyoruz. Milyarlarca dolara Rusya'dan SU-35 ve SU-57 savaş uçağı alımı görüşülüyor. Rusya, artık sınırlarımızda devriye gezen Rus askeri ile güneyde de komşumuz oldu. Suriye'deki hava ve deniz üsleri yanında, hava sahasını kontrol eden, dilediği anda Türk uçaklarına kapatan S-300 sistemleriyle güneyimiz ve doğu Akdeniz'de stratejik, askeri ve coğrafi açıdan kuşatıldık. Komşularımızla da ancak Rusya aracılığıyla görüşebiliyoruz

TURİZM: Turizm hareketleri, büyük oranda Rus turiste bağımlı bulunuyor. 2015 krizinde 4.5 milyon Rus turist ile 3.5 milyar dolarlık geliri kaybeden turizm sektörünün kaybı yüzde 40'a çıktı.